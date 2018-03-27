Следствие по второму уголовному делу депутата Канатбека Исаева окончено

Следствие по уголовному делу экс-депутата парламента Канатбека Исаева окончено. Об этом ИА «24.kg» сообщили в канцелярии Первомайского райсуда Бишкека.

По их данным, до 30 апреля стороны должны ознакомиться с материалами дела. Потом его передадут в суд.

Канатбека Исаева задержали 30 сентября 2017 года. Ему инкриминируют попытку насильственного захвата власти. Вместе с ним по делу проходят еще пять человек, в том числе гражданский активист Мелис Аспеков. Следствие вел ГКНБ.

Это второе уголовное дело бывшего депутата ЖК. По первому Первомайский районный суд приговорил Канатбека Исаева к 12 годам заключения в колонии усиленного режима. Его обвиняли в незаконной передаче земельного участка из муниципальной собственности в частную, когда он работал мэром Токмака. Кроме того, он якобы продал библиотеку и общежитие частному лицу по заниженной стоимости.