Директоров образовательных учреждений смогут увольнять в 65 лет. Соответствующее постановление выставили на общественное обсуждение.

Министерство образования предлагает дополнить Трудовой кодекс и включить в дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителями государственной или муниципальной дошкольной, общеобразовательной, внешкольной, специальной образовательной организации, а также организации дополнительного образования детей, подростков и молодежи, организации начального, среднего профессионального образования достижение 65-летнего возраста.

Руководители государственных и муниципальных образовательных организаций, достигшие 65-летнего возраста, не повышают квалификацию в области информационных технологий и не используют их в работе, что негативно сказывается на скорости обмена данными и принятии решений.

В действующем законодательстве нет законных оснований для увольнения лиц, достигших 65 лет, с руководящих постов в сфере образования. Это привело к тому, что 51 директор занимает руководящую позицию более 15 лет.