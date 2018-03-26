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Общество

Узбекистан не запрашивал экстрадиции оппозиционера Амана Сабидуллаева

Узбекистан не запрашивал экстрадиции оппозиционера Амана Сабидуллаева. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правовой клинике «Адилет».

По словам юристов, он просил убежища на территории Кыргызстана, и узбекская сторона запросила у соответствующих служб только информацию о его местонахождении.  Речи о задержании не было.

Как отметили в «Адилет», Амана Сабидуллаева допросили и отпустили. Сотрудники правовой клиники оказывают ему юридическую поддержку. 

Отмечается, что в отношении Амана Сабидуллаева, критикующего власти Узбекистана, возбудили уголовное дело по двум статьям. В соседнем государстве остался его брат, который занимается правозащитной деятельностью.   
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