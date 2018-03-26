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Общество

27 марта: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00-17.00 — жилмассивы «Калыс-Ордо», «Дордой», «Мурас-Ордо», «Дордой-2», «Келечек», «Энесай» (13-15-я улицы), пересечение улиц Мусы Джалиля и Кантемировской;
  • 10.00-17.00 — микрорайон «Учкун», 20, 23;
  • 9.30-18.00 — улица Уметалиева, 39, улицы Можайского, Кызыл-Кийская, Белинского;
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Колмо» (пересечение улиц Тендик и Медина).

В Чуйской области:

  • 9.00–17.00 — жилмассив «Мурас-Ордо», села Интернациональное, Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Новая, Ткачева), Стрельниково (улицы Молдобека, Кошобека, Полевая), Озерное, Молдовановка, Виноградное, Полевое, Новопавловка (улицы Почтовая, Фрунзе), Джаны-Джер (улицы Победы, Южная), Маловодное (Сокулукский дом-интернат для престарелых и инвалидов), Сокулук (улицы Кирова, Ленинградская, Школьная, Ошская, Весенняя, Набережная, Московская, Мира, Победы, Мичурина), Романовка (улицы Озерная, Фрунзе, Пионерская, Западная), Беш-Терек, Александровка (улица Арзи Исмаева), Беловодское (ОКХ «Красный Октябрь»), город Кант (улицы Молодежная, Пушкина, Крупской, Куренкеева, Матросова, Октябрьская, Дачная, Победы, Тулебердиева, Красноармейская);
  • 9.00–18.00 — села Кош-Кашат, Чон-Джар, Карагул;
  • 13.00–17.00 — села Джаны-Джер (улицы Советская, Юбилейная, Дзержинского, Спортивная, Кирова).

В Иссык-Кульской области:

  • 9.00–18.00 — села Каджи-Сай, Туура-Суу, Сан-Таш, Кичи-Орукту, Ой-Тал, Ичке-Суу, Талды-Суу, город Балыкчи (улицы Олимпийская, Пионерская, Интернациональная).

В Ошской области:

  • 9.00–17.00 — села Кашкар-Кыштак, Кыш-Абад, Беш-Капа, Казак-Мааля, Чоок, Савай-Арык, Кожомбак, Тажибай, Жаны-Кызылсуу, Фархад, Питомник, Ош-3000, Ачы, Беш-Мойнок, Кызыл-Абад, Кара-Добо, Жаны-Алай, Осмон, Садырбай, Сары-Колот, Тойчу.
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