Итальянские проектировщики придумали, что будет вместо сгоревшей Генпрокуратуры

Главный архитектор Бишкека Асхат Тулебердиев сегодня на общественных обсуждениях Проекта детальной планировки рассказал, что будет на месте сгоревшей Генеральной прокуратуры.

Вопрос задал горожанин Юрий Андреев. Он поинтересовался, что построят на месте Генпрокуратуры.

Асхат Тулебердиев ответил, что БГА разрабатывает проект зоны отдыха совместно с итальянскими проектировщиками.

Юрий Андреев также сообщил, что в других районах Бишкека, где прошли общественные обсуждения, жители столицы проголосовали против ПДП.