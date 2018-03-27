Келинка из Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и не боится

В Азии в семьях традиционно с самого раннего детства прививают уважительное отношение к старшим, старшие же должны с пониманием относиться к младшим. Общеизвестно, что основа крепкой, сплоченной семьи — уважение и взаимопонимание.

Но все чаще наши женщины жалуются на свекровей. Они называют их в лучшем случае манипуляторами. Все чаще от молодых женщин требуют забыть учебу и сидеть дома.

Невестка-рабыня уже никого не удивляет. Но женщины не хотят быть служанками.

«Поступайте с женщинами деликатно, с мудростью», — цитирует хадис одна из наших героинь.

Наш корреспондент познакомилась с тремя женщинами из Оша. Их можно назвать исключением из правил. У каждой из них своя судьба и своя история. Ни одна из них не может похвастать тем, что родилась с серебряной ложкой во рту. Они не захотели уповать на судьбу и взяли ее в свои руки.

Когда у твоего ребенка ВИЧ

Она просит не называть ее настоящее имя и не показывать лицо на фотографиях. Махабат, назовем ее так, 45 лет, из которых последние одиннадцать для нее и ее родни протекают особенно. Одиннадцать лет назад семья узнала, что у их годовалого ребенка обнаружили ВИЧ.

Фото ИА «24.kg». Махабат (имя изменено). Ей помогает воспитывать сына с ВИЧ вся семья

В семье пятеро детей, двое младших — мальчики-близнецы. Когда один из них заболел, его отвезли на лечение в Ошскую областную детскую больницу. Время шло, а ребенку становилось все хуже, и родители отвезли его в Бишкек. Уже там анализ крови показал, что ребенок инфицирован.

Сейчас Махабат старается не вспоминать, что пришлось пережить ей и родным. Жизнь продолжается, и надо жить дальше ради детей.

Таких, как она с сыном, в Оше много. Это было время массового занесения ВИЧ-инфекции в целом ряде медицинских учреждений Ошской области. Понадобились годы, чтобы Верховный суд признал медиков виновными и обязал их выплатить компенсации потерпевшим.

Изначально числилось 24 пострадавших. Позже их число уменьшилось вдвое. По некоторым данным, семьи отказались от суда из-за волокиты или после уговоров врачей. Судебный процесс длился четыре года. Адвоката семьям предоставили за счет грантовых средств. После решения Верховного суда в сентябре 2010 года средства стали поступать частями на счет фонда, сотрудники ждали, когда поступят все деньги на 12 семей. В итоге в августе 2011-го 11 человек (девять женщин и двое мужчин) получили компенсации в 50 тысяч сомов. Одна семья отказалась от денег. А женщина, у которой за годы судов ребенок умер, отдала часть денег другим семьям.

Для Махабат сумма компенсации составила ровно 50 тысяч сомов разовой выплаты. В день ее получения вместе с другими матерями они организовали обед для сотрудников фонда, который всячески помогал и поддерживал их.

Все близкие Махабат и ее семьи знают о диагнозе сына. Ей очень повезло. Со стороны родственников мужа не было ни требований развестись, ни оскорблений. Все понимают, что вины Махабат в болезни ребенка нет. Мальчика, как и десятки других детей, заразили ВИЧ-инфекцией в условиях стационара.

«За эти годы я уже стала специалистом по вопросам информирования о ВИЧ. Иногда меня приглашают поработать соцработником в проекты», — рассказала Махабат.

Сейчас семья стоит перед новым испытанием. Дети растут, мальчики учатся в пятом классе. Подошел возраст, когда им нужно сообщить о статусе брата.

В прошлом году вместе с другими мамами Махабат с сыном в игровой форме работали над раскрытием статуса зараженным детям. В семье с мальчиком тоже говорят, пока дозированно, но готовят его. Он должен знать, что у него ВИЧ.

Махабат улыбается: мол, я шустрая, научилась защищать себя и свою семью.

По данным Республиканского центра «СПИД» на 1 февраля, в КР зарегистрировано 8 тысяч 15 инфицированных. Из них 622 — дети в возрасте до 14 лет. Антиретровирусную терапию получают 3 тысячи 262 человека, в том числе 442 ребенка.

Махабат знает немало случаев, когда после обнаружения у ребенка ВИЧ семьи распадались, люди сталкивались с дискриминацией и стигматизацией.

Пенсия на ребенка составляет 3 тысячи сомов ежемесячно. Зарплата Махабат — около 9 тысяч. Муж, он инженер, тоже работает. Но женщина ищет возможность для дополнительного заработка. Поэтому когда ей предложили принять участие в обучении навыкам бизнес-планирования, она согласилась. У нее появилась идея сезонного заработка — приобрести аппарат для производства мороженого.

«Летом у нас очень жарко, в городе людей много, это был бы хороший дополнительный заработок», — пояснила Махабат.

Очень нетрадиционная келинка

26-летняя Муаззам Атаханова мудра не по годам. У нее острый ум, она образованна, самокритична. Сейчас хочет получить второе высшее образование и стать семейным психологом.

По местным меркам, Муаззам вышла замуж поздно — в 21 год, когда училась на третьем курсе теологического факультета.

Фото ИА «24.kg». Муаззам Атаханова - нетрадиционная келинка

Она не смогла посещать занятия и перевелась на факультет лингвистики со свободным посещением.

«Таким образом, я толком не ощущаю себя ни теологом, ни лингвистом. Работала в школе, обучала детей-ЛОВЗ на дому. Зарабатывала немного, около 4 тысяч сомов в месяц. Потом решила уйти из школы, потому что меня мучила совесть: я недостаточно квалифицированный специалист», — рассказала Муаззам Атаханова.

Она призналась, что семейная жизнь тоже не сложилась. Ее выдали замуж против ее желания. Попала в семью с традиционным укладом, где полное подчинение младших старшим даже не обсуждается. Муж на заработках, а невестка в доме со свекровью и тремя золовками.

«За нас с мужем все решали именно они, и мы расстались. Сейчас сыну три года. В прошлом году юристы правозащитной организации помогли мне добиться выплаты алиментов в 3 тысячи 300 сомов», — сообщила собеседница.

По ее словам, бывший супруг был рад этой сумме, ведь в миграции он зарабатывает в долларах гораздо больше, а платить сыну теперь много не надо.

Я нетипичная келинка. Проблема в том, что я не терплю, когда за меня решают другие — мама, свекровь. Мне нужна свобода, чтобы двигаться дальше вперед. Муаззам Атаханова.

Она призналась, что ее непростой характер усложняет ей взаимоотношения с родными и близкими.

Муаззам Атаханова заинтересовалась психологией. Она в поисках собственной гармонии, чтобы помогать другим. Хочет получить профильное образование, чтобы стать семейным психологом.

Когда мы планируем сесть за руль машины, мы же проходим обучение, получаем права. Так и к семейной жизни надо готовиться. Семейные психологи помогли бы избежать многих разводов. Муаззам Атаханова

Она уверена, что ее собственная личная жизнь сложится. Только уже без навязывания со стороны родственников.

Муаззам хитро улыбается. Сейчас она переписывается с молодым человеком. Он врач, работает в другой стране.

«Теперь я сама выбираю спутника жизни. Я человек религиозный, и по такому критерию ищу будущего мужа. Надеюсь, у нас все получится», — верит в счастье наша героиня.

О честной Анаре, которая платит налоги

Анара Арстанбекова хорошо помнит свой первый заказ на организацию кофе-брейка. Это было в 2013 году, когда она решила попробовать себя в новом направлении. Она попросила аванс, на который купила посуду и готовую еду.

Фото ИА «24.kg». Анара Арстанбекова из города Ош теперь успешный предприниматель.

Со временем она зарегистрировала ОсОО, расширила сферу предоставляемых услуг и охват территории. Ее фирма организует мероприятия во всем южном регионе, сотрудничает с местными и международными общественными организациями.

Все чаще заказчиками становятся и местные предприниматели, но они по привычке пытаются торговаться.

В фирме у Анары Арстанбековой работают два кондитера, повар и привлеченные официанты. Бывает и до 20 человек — по необходимости.

Когда другие компании-конкуренты отказываются работать с небольшими заказами — например, организовать питание на 10 человек, Анара соглашается и считает это одним из критериев успеха.

«Мы поддерживаем обратную связь с клиентами, спрашиваем, что им понравилось, а что можно улучшить. Уже знаем, что один заказчик предпочитает мини-бургеры и мини-самсы, а другой — фруктовые десерты. Заметила, что заказчики из Бишкека часто просят включить в рацион фрукты, овощи. А наши ошские — обязательно самсы. Очень популярны расстегаи с мясом, кексы, пирожные. У нас всегда все свежее, в день заказа встаем в 5 утра и выпекаем. Если клиент остался доволен, это уже реклама», — рассказала Анара Арстанбекова.

Анара успешно продвигает бизнес через Интернет.

Желающим заняться подобным делом Анара Арстанбекова рекомендует изначально быть честным и платить все налоги. Это гарантия хорошего сна, шутит она.

Еще одно ее железное правило — всегда контролировать качество продукции и услуг.

Она призывает женщин ничего бояться и браться за любое дело. Историей своего успеха Анара Арстанбекова поделилась на организованном ею же кофе-брейке. Особо уязвимых женщин из Оша пригласили послушать таких, как наши героини.

Организаторы отметили: после подобных встреч женщины загораются идеями. Они получают малые гранты, закупают духовки, швейные машины, холодильные установки и даже кур-несушек или оборудование для салона красоты. Пример сильных духом и смелых женщин вдохновляет тех, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации.