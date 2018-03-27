Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 27 марта ожидаются ливневые дожди, возможен сильный ветер. Воздух прогреется до +15 градусов. День увеличился до 12 часов 27 минут.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
- до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;
- до 1 сентября отрезок улицы Баялинова от М.Ганди до Абдрахманова;
- до 15 июня отрезок улицы Айни от Псковской до Ч.Айтматова.
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — жилмассивы «Калыс-Ордо», «Дордой», «Мурас-Ордо», «Дордой-2», «Келечек», «Энесай» (13-15-я улицы), пересечение улиц Мусы Джалиля и Кантемировской;
- 10.00-17.00 — микрорайон «Учкун», 20, 23;
- 9.30-18.00 — улица Уметалиева, 39, улицы Можайского, Кызыл-Кийская, Белинского;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Колмо» (пересечение улиц Тендик и Медина).
В связи с аварийно-восстановительными работами 26-30 марта не будет газа в районе, ограниченном проспектом Дэн Сяопина, улицами Мурманской, Алыкулова, Кустанайской, а также в котельной «БСМ».
Памятные даты
Создан Центральный исполнительный комитет Киргизской АССР
В 1927 году в Киргизии создается Центральный исполнительный комитет (ЦИК).
ЦИК — высший орган государственной власти СССР (в 1922-1936 годах), а также союзных и автономных республик в составе СССР (в 1917-1938 годах) между съездами Советов.
Сессии комитета и его президиум принимали постановления и резолюции, подлежащие обязательному исполнению всеми органами на территории республики. Однако принятие законов входило в полномочия вышестоящих органов.
Председателем назначен Абдыкадыр Орозбеков.
Всемирный день театра
Всемирный день театра (World Theatre Day) — международный профессиональный праздник всех работников театра, отмечаемый ежегодно 27 марта. Этот праздник традиционно проходит под девизом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
Установлен в 1961 году по инициативе делегатов IX конгресса Международного института театра.
День театра — профессиональный праздник работников театра: актеров, театральных режиссеров-постановщиков, продюсеров, светотехников, звукоинженеров, монтировщиков декораций и даже билетеров и гардеробщиков.
Люди, которые меняли мир
Родился врач Мирсаид Миррахимов
Родился в 1927 году в городе Фрунзе.
Выдающийся ученый, врач-терапевт Мирсаид Миррахимов, академик Национальной академии наук КР и Академии медицинских наук СССР, заслуженный деятель науки Киргизской ССР, заслуженный врач Киргизской ССР. Автор 19 изобретений. Удостоен звания «Великий врач XXI века».
Академик Мирсаид Миррахимов — известнейший в мире ученый-клиницист, педагог, основоположник высокой медицины и кардиологии, создатель отечественной школы в этой отрасли.
Он внес большой вклад в дело подготовки кадров для здравоохранения республики, подготовил более 100 докторов и кандидатов наук. Ему принадлежит более 700 научных трудов.
Мирсаид Миррахимов — основоположник нового направления в науке — высокогорной медицины и кардиологии, создатель школы в этой отрасли. Внес крупный вклад в разработку биолого-физиологических основ адаптации человека к условиям высокогорья.
Он инициатор создания и совершенствования кардиологической службы в республике, повлиявшей на снижение в 1980-х годах смертности населения от болезней сердца на 15 процентов.
С 1977 по 2007 год он являлся бессменным директором Национального центра кардиологии и терапии. Несколько раз избирался депутатом Верховных Советов СССР и Киргизской ССР и Фрунзенского горсовета.
В 2012 году в Бишкеке перед входом в Национальный центр кардиологии и терапии его имени установлен памятник-бюст. Его именем названа улица в Бишкеке.
У кого намечается той
Гульсара Ажибекова
Родилась в 1950 году. В 1972 году окончила ГИТИС.
Народная артистка Кыргызстана и Казахстана. Снялась в таких фильмах, как «Плач матери о манкурте» (2004), «Буранный полустанок», «Восхождение на Фудзияму», «Волны умирают на берегу», «Потомок белого барса», «Красное яблоко» и другие.
Куда сходить
Культура
- В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж»;
- В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева продолжается выставка «Кульджаке».
Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».
Спорт
В Бишкеке продолжаются международный турнир «Кубок дружбы» по футболу, а также фестиваль футбола, первенство Кыргызстана по тяжелой атлетике.
Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».
Это будет интересно журналистам и экспертам
- ИА «24.kg», 11.00 — пресс-конференция «Каждый третий заявляет о пытках. Таковы результаты специального исследования»;
- в зале заседаний Жогорку Кенеша — парламентские слушания «Об исполнении правоохранительными органами и учреждениями культуры законов Кыргызской Республики»;
- Восточный зал, 14.00 — заседание комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции;
- Западный зал, 10.00 — заседание комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству;
- Западный зал, 14.00 — заседание комитета по экономической и фискальной политике;
- отель «Green City», 10.00 — конференция, посвященная вопросам совершенствования системы религиозного образования в стране;
- Бишкекский городской суд, 10.00 — суд по делу бывшего аудитора Счетной палаты Алмамбета Шыкмаматова;
- ПЦ «Кабар», 10.00 — пресс-конференция «Учетная ставка и итоги денежно-кредитной политики НБКР»;
- ПЦ АКИpress, 14.00 — пресс-конференция «Второй национальный фестиваль рекламы и PR «Жоогазын»;
- ПЦ АКИpress, 15.00 — пресс-конференция, посвященная работе Министерства транспорта и дорог;
- отель Park Hotel, 10.00 — обучающий тренинг «Ведение следственных действий согласно международным стандартам».
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