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Общество

Нехаляльная еда, туалет в камере, сбривание бороды. На что жалуются экстремисты

Осужденные в Кыргызстане за экстремизм и терроризм жалуются на нехаляльную еду. Об этом сообщила на координационном совещании по реформе уголовно-исполнительной системы эксперт Индира Асланова.

По ее словам, общественный совет при ГСИН с помощью неправительственных организаций провел мониторинг работы с осужденными за терроризм и экстремизм. В интервью заключенные пожаловались на то, что их заставляют сбривать бороду, на нехаляльную еду и условия содержания.

«Один из осужденных заявил: я что, мальчик, чтобы сбривать бороду? Несколько других пожаловались, что не могут молиться в камере коллективно. Есть заключенные, которые заявили о том, что в их камерах слишком яркий свет», — рассказала Индира Асланова.

Она добавила, что заключенные жалуются также на открытый туалет в камере. «Туалет не закрытый, очень неудобно, это неуважительно. Баня на троих», — отметила жалобы заключенных эксперт.
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