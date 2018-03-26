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Общество

Трагедия в Кемерово. Погибших кыргызстанцев нет

Погибших и пострадавших кыргызстанцев при пожаре в Кемерово нет. Это предварительная информация МИД КР.

Уточняется: по данным управления МЧС России по Кемерово, в результате пожара пострадали 44 человека, в том числе 37 погибли. Однако российские СМИ информируют о 51 погибшем. Еще 64 человека числятся пропавшими без вести, в их числе есть дети.

Возбуждено уголовное дело, проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия, уточняют личности погибших.

Возгорание произошло в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта. Пожар охватил 1,5 тысячи квадратных метров. Через несколько часов на площади 1,2 тысячи квадратных метров обрушилась кровля, между третьим и четвертым этажами рухнули перекрытия.
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