В Бишкек прибыли новые троллейбусы

В Бишкек прибыла первая партия новых троллейбусов, закупленных на средства ЕБРР по проекту развития общественного транспорта.

По данным пресс-службы столичной мэрии, 5 машин из 37 уже в Бишкеке, еще 4 троллейбуса в пути и прибудут примерно через неделю.

В настоящее время, по данным Бишкекского троллейбусного управления, ожидается прибытие представителей завода-изготовителя для пусконаладочных работ.

Новые троллейбусы доставлены с завода «Тролза» (Саратов, Россия). Посадочных мест в них 27, общая вместимость — 100 человек, троллейбус среднепольный, в средней двери есть пандус для инвалидных колясок.

Ранее сообщали, что за счет новых машин откроют три троллейбусных маршрута.