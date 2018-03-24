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Общество

В Екатеринбурге взорвали 20-метровую телебашню

Фото © «РИА Новости», Павел Лисицын. Недостроенная телебашня высотой 210 метров в центе Екатеринбурга. Архивное фото

Недостроенную почти 220-метровую телебашню, которая была самым высоким сооружением в Екатеринбурге, сегодня взорвали. Об этом сообщило РИА «Новости».

Перед сносом гудок сирены дважды оповестил горожан. Спустя несколько минут прогремел взрыв, и башня обвалилась.

Строительство телебашни высотой 361 метр начали еще в 1983 году. Предполагалось, что ее сигнал охватит всю Свердловскую область. Однако в начале 1990-х стройку заморозили в связи с финансовыми проблемами. В недостроенной башне предлагали устроить офисы, спортивный центр, загс, аттракционы, кинотеатр, храм, но ни одну из идей так и не реализовали.

В Екатеринбурге активно протестовали против сноса телебашни. Ранее, 22 марта, в городе прошла акция «Обнимем нашу телебашню»: горожане взялись за руки и пошли в две стороны, «обнимая» башню. В мероприятии участвовал и мэр Евгений Ройзман.
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