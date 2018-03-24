В Екатеринбурге взорвали 20-метровую телебашню

Недостроенную почти 220-метровую телебашню, которая была самым высоким сооружением в Екатеринбурге, сегодня взорвали. Об этом сообщило РИА «Новости».
Перед сносом гудок сирены дважды оповестил горожан. Спустя несколько минут прогремел взрыв, и башня обвалилась.
Строительство телебашни высотой
В Екатеринбурге активно протестовали против сноса телебашни. Ранее, 22 марта, в городе прошла акция «Обнимем нашу телебашню»: горожане взялись за руки и пошли в две стороны, «обнимая» башню. В мероприятии участвовал и мэр Евгений Ройзман.