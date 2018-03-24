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Общество

В Бишкеке обнаружили незаконные свалки строительного мусора

В Бишкеке выявили очередных нарушителей правил благоустройства. Об этом сообщила столичная мэрия.

По ее данным, специалисты установили, что на прилегающей территории отеля «Гранд» на улице Фрунзе оборудовали склад строительного мусора, а на улице Джунусалиева — свалку строительных отходов.

Инспекторы мэрии выписали предписания о вывозе строительного мусора и недопущении складирования отходов в неположенном месте. Нарушения устранили. 

Отметим, ранее бишкекчане в рубрике «Агент 024» сообщали, что стихийная свалка меметаллолома, пластика, ветоши образовалась на улице Мичурина. Жители требуют от Свердловского акимиата принять меры. 
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