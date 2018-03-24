В Джалал-Абад приехали организаторы курултая оппозиции. А их не ждали

В Джалал-Абаде организаторы курултая оппозиции пытаются выбрать делегатов предстоящего форума. Они намеревались провести собрание в городском театре, а перед этим поздравить жителей Джалал-Абада с годовщиной мартовских событий 2005 года.

Как сообщил ИА «24.kg» один из организаторов курултая — Адиль Турдукулов, мэр города Салайдин Авазов почему-то начал препятствовать (хотя с мэрией мероприятие согласовали заранее) организаторам курултая.

«Он стал уговаривать людей не ходить на встречу с нами: мол, мы приехали с недобрыми намерениями. И сказал, что в кафе в центре в честь мартовской революции накрыт стол, и принялся приглашать всех туда», — рассказал Адиль Турдукулов.

Люди разделились на две группы. Первые пошли праздновать, вторые отправились избирать делегатов курултая. Мэр повел себя странно. Мы не собирались устраивать митинг. Адиль Турдукулов

Делегаты предстоящего форума намерены обсудить, почему идея института народного курултая провалилась. В оргкомитете считают, что виноваты депутаты Жогорку Кенеша, которые «прокатили» соответствующий законопроект. Кроме того, планируется поднять тему политзаключенных.

Дата предстоящего курултая пока не опеределена, но уже разослали приглашения потенциальным участникам. В том числе свергнутым президентам Аскару Акаеву и Курманбеку Бакиеву.