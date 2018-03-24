Разбойное нападение в Токмаке. Выйти на след преступников пока не удается

Следствие по факту разбойного нападения в Токмаке продолжается. Пока арестован только один подозреваемый. У него при обыске обнаружили фальшивые доллары и сомы.

По данным источников ИА «24.kg» в правоохранительных органах, выйти на след остальных участников преступления не удается. Пострадавшие дали показания. В МВД отметили, что служебная проверка по факту утечки информации о задержании фальшивомонетчика завершилась. Выговор получил только начальник ГУВД Токмака.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям 168 «Разбой» и 104 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Преступление совершено в ночь на 28 декабря 2017 года. Неизвестные ворвались в дом, где спала семья, и жестоко избили всех. Преступники забрали деньги и золотые украшения.