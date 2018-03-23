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Общество

В Баткене милиционеры нашли пропавших в Нооруз детей

В Баткене сотрудники милиции нашли пропавших во время празднования Нооруза детей. Об этом сообщила пресс-служба УВД Баткенской области.
 
Уточняется, что 12-летний Адилет Полотов, 11-летний Азизбек Мамытов, 15-летний Кубат уулу Бекболот и 10-летний Илимбек Ташбаев ушли на городской стадион посмотреть праздничные мероприятия и не вернулись.
 
«Пропавших детей нашли спустя два дня после потери на базаре в Кадамджайском районе. Со слов беглецов, самый старший из них, 15-летний житель села Бужум Кубат уулу Бекболот, уговорил их поехать в Бишкек. На попутке добрались до села Халмион, переночевали в недостроенном доме. Всех найденных детей передали родителям. В настоящий момент с детьми и их родителями проводят работу инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники социальных служб», — сообщили в пресс-службе УВД Баткенской области.
 
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