26 марта: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

10.00-17.00 — улицы Ибраимова, Токтогула, Шопокова, Киевская;

9.00-13.00 — улицы К.Акиева, Садыкова, Ганди;

9.00-17.00 — жилмассив «Дордой»;

14.00-17.00 — улицы Ганди, Чокморова, Московская, Боконбаева;

9.00-18.00 — улицы Можайского, Щербакова, Кызыл-Кийская.

В Чуйской области:

9.00–17.00 — села Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзе, Октябрьская), Берлик (улицы Новая, Токтогула), Лесхоз, Виноградное, Полевое, Лебединовка (улицы Совхозная, Чапаева, Кирова, Школьная, Мичурина, Нарынская, Боконбаева, Чуйская, Колхозная, Тянь-Шаньская, Луганская, Ленина, Кузнечная, Северная, БЧК, проспект Победы), Ленинское (улицы Коммунарская, Восточная, Алма-Атинская, Набережная), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская), Садовое (улицы Зеленая, Гагарина, Гэсовская), ГЭС-3 (улицы Пролетарская, Гэсовская), Восток (улицы Энгельса, Маркса, Ленина), Таш-Тобо (улицы Абыкан-Ата, Южная, жилмассивы «32 га», «40 га»), Аламудун (улица Алма-Атинская), Маевка (средняя школа), Васильевка (улица Комсомольская), Джаны-Джер (улицы Бектоо, Мира, Победы, Южная), Новопавловка (улицы Корсаковых, Дмитриева, Фрунзе, Северная, Молодежная, Учительская, Пишпек, Ворошилова, Алтын-Ордо), Нижний Норус (улица Боконбаева), город Кант (улица Молодежная);

14.00-17.00 — села Кызыл-Туу (улицы Жыламыш, Проектируемая, Малеева, Ибраимова, Заречная, Свечникова, Билалы, Абакир), Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Пролетарская, Т.Молдо, Жангазиева, Кирова, Новая, Красноармейская, переулок Южный), Новое (улицы Строительная, Мичурина, Калинина), Александровка (улица Луговая), Беловодское (улица Пушкина, жилые дома в районе МТФ), Спартак;

8.00-17.00 — села Кош-Коргон, Джаны-Турмуш, Джаны-Чек, Сайлык, Кара-Добо, Искра;

9.00-18.00 — села Кош-Кашат, Чон-Джар, Карагул.

В Иссык-Кульской области:

9.00–18.00 — села Дон-Талаа, Калкагар, Ала-Баш, Туура-Суу, город Балыкчи (улицы Олимпийская, Джакыпова, Тору-Айгыр, Чолпон-Атинская).

В Ошской области:

9.00–17.00 — село Фуркат, сельская управа Гульча.

В Баткенской области: