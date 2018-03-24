Как помочь брошенным детям? В Оше искали ответы

В специализированном центре реабилитации детей и семьи города Оша находятся 17 детей в возрасте от рождения до четырех лет. В 2017 году передали под опеку 11 детей и двух на усыновление, в семьи вернули 28.

Фото ИА «24.kg». Специализированный центр реабилитации детей и семьи города Оша

В центре напомнили, что по закону детей сразу не усыновляют. Сначала их отдают под опеку. Если у ребенка в новой семье все сложится благополучно, оформляется усыновление. К сожалению, дети с ограниченными возможностями здоровья остаются в учреждении.

Кто оставляет детей

Сюда приходят женщины, среди которых немало внутренних мигрантов, а также родивших ребенка без официальной регистрации брака, несовершеннолетние мамы, без постоянного жилья и работы. Есть те, кто страдает от алкогольной зависимости.

Каждая из них нуждается в помощи, но не всякая может это обозначить. Бывает, женщина замкнута, молчалива, хочет поскорее оставить ребенка на попечение государства и уйти. Она испытывает стыд перед обществом и страх за будущее, говорит, что нет денег на содержание ребенка, что ее семья выгонит из дома, ей сложно найти работу и жилье.

Главный врач Роза Садирова беседует с каждой пришедшей, выясняет все обстоятельства. Она по опыту знает, что женщина нуждается в понимании, ласке, заботе. Ей нужно время, чтобы прийти в себя, осознать свои возможности и настроиться на новую жизнь. Потом уже подключаются специалисты по социальной, правовой, медицинской помощи.

Как живут брошенные дети

Здесь делают все, чтобы вернуть ребенка в семью. При центре есть услуги временного жилья для мам с детьми, дневной детский сад. Живущие здесь могут оставить детей и заняться решением своих проблем — оформлением документов, поиском работы и жилья.

Государство выделяет на питание одного ребенка в учреждении 120 сомов в сутки.

Хорошее сотрудничество со спонсорами тоже налажено. Питание здесь отличное, заверила Роза Садирова.

Для детей грудного возраста предусмотрено семиразовое питание, для ребят постарше — пятиразовое. В центре работают 34 сотрудника: 8 воспитательниц, 6 нянечек, 13 медсестер и другие.

В коллективе всего трое мужчин — охранник, электрик и садовник.

«С ребенком я добрая, с сотрудником — требовательная», — заметила Роза Садирова. Она руководит учреждением четвертый год, у самой пятеро детей.

«Я люблю детей. Когда сюда назначили, я плакала, год болела, переживала за каждого, особенно за детей с ограниченными возможностями. Дома своих детей я на сутки не могу оставить, а здесь столько брошенных детей! Сердце болит. Сразу захотелось помочь каждому из них», — рассказала она.

Чтобы родные дети не ревновали, Роза Садирова объяснила им, что у них есть мама, папа, бабушка и другие родственники, а у малышей в центре нет никого.

Не навредить

Сейчас в Оше проходит тренинг «Право ребенка на семейное окружение». Педагоги и соцработники изучают законодательные нормы семейной опеки детей, жизнь приемных семей.

При изучении международных стандартов обеспечения прав ребенка делается упор на сохранение семьи и ребенка в семье. Лучший способ помочь ребенку — это поддержать всю семью.

Глава фонда «Институт детства» Нуржамал Джакубова особо подчеркнула: «Лишение родительских прав — это крайняя мера, и надо десять раз все взвесить. Надо уделять особое внимание формированию позитивного отношения к будущей семейной жизни, это наша профилактика. Это можно сделать своими силами, без особых средств».

Она рассказала о том, с какими проблемами сталкиваются выпускники социальных учреждений, отметила отсутствие программы дальнейшей их поддержки.

В подобных учреждениях нет возможности уединиться, возникают проблемы с социализацией и адаптацией воспитанников. Наблюдается неразвитый социальный интеллект. Нуржамал Джакубова

Относительно альтернативных форм семейной опеки на примере фостерных семей желательно тщательно изучить ситуацию, условия приемной семьи. Как врач, Роза Садирова убеждена, что до пяти лет особые дети нуждаются в постоянном медицинском присмотре.

Обсудили педагоги и врачи и особенности работы Комиссии по делам ребенка при мэрии Оша. Вице-мэр по социальным вопросам Нурбек Кадыров является ее председателем.

Комиссия собирается дважды в месяц и рассматривает от 9 до 15 случаев по делам, связанным с уличными детьми, детьми мигрантов, подкидышами и найденышами, сиротами. В случае выявления тяжелых фактов (насилие, гибель ребенка) комиссия собирается экстренно.