Россия накануне чемпионата мира вводит новые правила регистрации иностранцев

Кыргызстанцев просят во время чемпионата мира по футболу заранее планировать поездку в Россию. Об этом сообщил сегодня на телемосте представитель Государственной миграционной службы КР Куван Бекмуратов.

По его словам, с мая по 25 июня в 11 городах России будут действовать новые правила регистрации для всех иностранных граждан без исключения.

По его словам, при Посольстве Кыргызстана в РФ создан штаб для своевременного реагирования на жалобы граждан во время чемпионата.

«В этот период в одиннадцати городах России иностранцы должны пройти регистрацию в течение дня. Поэтому наши мигранты и другие граждане должны учитывать этот момент», — отметил он.