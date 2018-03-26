Два вивария на весь Кыргызстан. Какие опыты ставят на животных в Бишкеке

В Кыргызстане действуют два вивария — в Оше и Бишкеке. Столичный организован не так давно — шесть лет назад.

Но помещения, где содержат и разводят подопытных животных, давно требуют ремонта. Системы вентиляции нет. Кабинет, где проводят опыты, больше похож на каморку.

О том, какие опыты проводят на животных, ИА «24.kg» рассказала глава Центра лабораторных испытаний Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Айгуль Джумаканова.

— На нашей базе функционирует токсикологическая лаборатория, где мы проводим испытания на подопытных животных. В виварии содержатся 25 кроликов, морских свинок и крыс. На них мы проводим испытания на кожно-раздражающие и сенсибилизирующие действия.

Эти показатели дают нам реакцию в основном на косметику, зубные пасты, кремы, дезодоранты, одеколоны, различные маски для лица — всю ту продукцию, которая соприкасается с кожей человека.

5 сантиметров

На кроликах мы определяем балл раздражения или местного действия. Происходит это так: на спинке выбриваем маленькие отрезки 2 и, куда наносится экспозиция — выдержанные образцы пробы. Результаты смотрят через 4-8 часов в зависимости от вида продукции. Некоторые экспозиции смотрим через 12 часов, результаты выдаются на 2-й или 3-й день получения образца.

— Где приобретаете животных?

— Сами выращиваем, в год один-два раза получаем приплод. Есть приходящий ветеринар, который следит за состоянием животных. Отдельный работник вивария ухаживает за ними, кормит. По предписанию выдаем витамины, жмых. В ежедневном рационе обязательно есть овощи (морковь, капуста).

Виварий устроен в соответствии с санитарными правилами и нормами, вплоть до размера клеток и питания. Если у кого-то выявляют заболевания, изолируем их, чтобы не заразили других.

— Списывают. А вообще, когда кто-то слабеет, у него берется кровь для дальнейших исследований. Это уже второе направление.

— Испытываете ту косметику, которая уже представлена на рынке?

— Да, как головное учреждение мы обязаны проводить мониторинг внутреннего рынка. По графику отбирают партии в областях и поставляют на нашу испытательную базу. Также есть метод контрольных закупок, когда специалисты департамента выезжают на места, покупают там товар и поставляют его к нам.

Могут обращаться в лабораторию и с жалобами. Представленные образцы тоже исследуем.

— Все, что завозится из стран Таможенного союза, проверяется там — в России, Армении, Казахстане и Беларуси. Их результаты мы признаем и не перепроверяем, а проверяем только товар из третьих стран — Таджикистана, Турции, Китая, Узбекистана и других. Но как таковых нарушений и отклонений пока не было.

— Какие еще исследования у вас проводят?

— Также в токсикологической лаборатории испытываем товары народного потребления, легкой текстильной промышленности, мебельную продукцию, полимерную посуду, контактирующую с пищевыми продуктами, пищевую пленку, детскую одежду, игрушки.

А так в департаменте функционируют лаборатории разных направлений — вирусологическая, микробиологическая, радиологическая, по замерам физических факторов (микроклимат, освещенность), ядохимикатов, гигиены питания. В общем, на нашей базе производят очень много испытаний.

Последние два года мы работали над внедрением и освоением новых методов испытаний с целью приведения их в соответствие с техрегламентами ЕАЭС. Проведена огромная работа, но мы не стоим на месте, предстоит сделать еще много чего.

— Какие результаты вы получаете? Что-то заставляет насторожиться?

— К примеру, мы выявляли содержание фенола в детских пластизолевых игрушках из КНР. Поскольку своего производства игрушек у нас нет, все завозится в основном из Китая, но есть из России и Европы. Для цвета, чтобы привлечь внимание ребенка, добавляют краски, в которых могут присутствовать химические вещества, представляющие угрозу здоровью. Но содержание фенола сегодня снижается: служба по санитарным мерам работает и принимает меры. Европейские игрушки, конечно, безопаснее.

К сожалению, на сегодня все показатели пока не покрываем. В начале присоединения КР к ЕАЭС предполагалось дооснастить наши испытательные лаборатории, но соглашение о казахском гранте денонсировали, и мы отказались от получения оборудования.

В настоящее время ждем грант от российской стороны. Если в 2018-м все-таки дооснастимся, то на следующий год будем осваивать и внедрять новые методы испытаний на новом оборудовании.

— Общая сумма — около $2,4 миллиона, из них на модернизацию и оснащение лабораторий предусматривается $1,3 миллиона, остальная часть — на реконструкцию и капитальный ремонт помещений испытательной лаборатории в Оше.

В рамках ЕАЭС в республике предполагается дооснастить и привести в соответствие с требованиями две лаборатории — в Бишкеке (для северных регионов) и Оше (для южных).

Сейчас проводятся ремонтные работы помещений лабораторий в Оше, в апреле планируется начать строительные работы в помещениях департамента в Бишкеке, там будем ремонтировать виварий, где содержатся наши подопытные животные.

Предполагаются капремонт и реконструкция помещений, чтобы они соответствовали международным стандартам. Появится большой вольер для прогулок животных. В помещении для сотрудников есть раздевалка, но нет отдельной душевой кабины. По новому проекту она появится. В новом виварии будем проводить более сложные виды испытаний.

Кроме этого, наметили ремонт подвальных помещений, куда будет перемещено обслуживающее вспомогательное оборудование. Планов и работы много.