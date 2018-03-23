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Общество

Кыргызстанцы в России жалуются в основном на невыплату зарплаты

Кыргызстанцы в России в основном жалуются на невыплату зарплаты. Об этом в ходе видеомоста сообщил сотрудник представительства Службы миграции Кыргызстана в России Доорбек Абдразаков.

По его словам, только за первый квартал 2018 года около тысячи людей попросили помочь получить зарплату.

В России находятся около 700 тысяч мигрантов. Большая часть из них работает в Москве и Московской области. Второе место среди стран по численности мигрантов из КР занимает Казахстан: там работают 35 тысяч наших соотечественников. Турция с 30 тысячами кыргызстанских мигрантов занимает третье место. 

Напомним, в черном списке нарушителей законодательства остаются более 77 тысяч наших сограждан.
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