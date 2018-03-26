Спортивный календарь с 26 марта по 1 апреля

1 марта — 20 апреля. Универсиада Кыргызстана. Бишкек, Джалал-Абад

Традиционные состязания проводятся в трех лигах: высшей, первой и второй. В программе 18 видов спорта.

20-28 марта. Международные соревнования «Кубок дружбы» по футболу. Бишкек, спорткомплекс «Дордой»

Участвуют девять команд из Кыргызстана и Казахстана. Возраст футболистов — до 13 лет.

25-28 марта. Первенство Кыргызстана по тяжелой атлетике. Бишкек

Турнир проводится в двух группах — до 17 и до 20 лет. Цель — формирование сборной страны для участия в первенстве Азии, которое пройдет в апреле в Ташкенте.

25-29 марта. Фестиваль футбола. Бишкек, спорткомплекс «Дордой»

За победу борются шесть команд из Чуйской области, Бишкека и Оша. Возраст игроков — не старше 14 лет.

26-28 марта. Чемпионат Кыргызстана по кикбоксингу. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Участники бьются в разделе «лоу-кик». Одна из задач — подготовка к чемпионату Азии, намеченному на май.

26-31 марта. Первенство Кыргызстана по боксу. Кант

Возрастная категория участников — 2002-2003 годы рождения. Медали разыгрываются в 15 весовых категориях.

26 марта — 1 апреля. Международные соревнования среди женщин по теннису. Анталья (Турция)

Звание сильнейшей оспаривают около 70 спортсменок из 26 стран. Среди них кыргызстанка Ксения Палкина.

26 марта — 1 апреля. Международные соревнования среди юниоров по теннису. Анталья (Турция)

В мужской части розыгрыша выступают более 70 мастеров ракетки из 20 стран, в том числе кыргызстанец Намазбек Дюшембиев.

28 марта — 1 апреля. Чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу, второй тур. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

В элитном дивизионе участвуют шесть команд. После первого тура в турнирной таблице лидирует действующий чемпион EREM. 31 марта. Открытое первенство Бишкека по борьбе сумо. Бишкек, ФОК «Газпром», 10.00 Это второй турнир по сумо в сезоне-2018. Дебютный провели в феврале.

1 апреля. Суперкубок Кыргызстана по футболу. Джалал-Абад, стадион «Курманбек», 15.00

«Алай» (Ош) — «Дордой» (Бишкек). Поединок за суперкубок традиционно проходит в начале нового футбольного сезона. Участвуют действующий чемпион и обладатель кубка страны.