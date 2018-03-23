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Общество

Госстрах Кыргызстана не изучает состояние страхуемого жилья

ОАО «Государственная страховая компания» Кыргызстана не изучает состояние страхуемого жилья. Об этом говорится в отчете Счетной палаты об итогах аудита деятельности ОАО за 2016 год.

По данным СП, за указанный период Госстрах заключил 11 тысяч 252 договора. В том числе 406 договоров — со 100-процентными льготниками, и 60 договоров — с 50-процентными льготниками.

Аудит установил: почти половина контрактов (5 тысяч 855) заключена без изучения состояния жилого помещения. При этом сумма страховых выплат составила 1 миллион 419,2 тысячи сомов.

Также отмечается, что зарплата сотрудников ОАО «ГСО» превысила полученный доход от операционной деятельности на 7 миллионов 435,4 тысячи сомов.

Материалы по итогам аудита передадут в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями.
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