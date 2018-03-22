23 марта: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00–15.00 — улицы Ибраимова, Шопокова, Буденного, Рязанская, Славянская, Курманджан Датки, Куликовская, проспект Жибек Жолу, переулок Чувашский;

9.00–17.00 — улица Суюмбаева, 10, 12, Тыналиева, 29, 54;

9.00–18.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Кок-Джайык), улицы Соликамская, 50 лет Победы, Московская, 197г;

9.30–17.00 — жилмассив «Ак-Босого»;

10.00–12.00 — улицы Усенбаева, Пролетарская, Фирсова, Фрунзе;

12.00-17.00 — жилмассив «Энесай» (1-я, 3-я улицы).

В Чуйской области:

9.00–17.00 — села Лебединовка (улицы Токмакская, Комсомольская, Мичурина, Чуйская, Набережная, Манаса, Нарынская, Лермонтова, вдоль БЧК, жилмассив «28 га»), Маевка (средняя школа), Ленинское (улица Набережная), Таш-Тебе (улица Южная), Бир-Булак (улица Кутманова), Байтик (улицы Джантошева, Ала-Арчинская, Суюмбаева, Колхозная, Эшмамбет уулу, жилмассивы «32 га», «40 га»), Джаны-Джер (улицы Бектоо, Мира), Новопавловка (улицы Алтын-Ордо, Степная, Луговая, Корсаковых, Крупской, Колхозная, Комсомольская, Свердлова, Садовая, Ала-Арчинская, Лавровых, Ворошилова, Громова, Фрунзе, Школьная), Сокулук (улицы Кирова, Ленинградская, Школьная, Ошская, Весенняя, Набережная, Московская, Мира, Победы), Романовка (улицы Озерная, Фрунзе, Пионерская, Западная), Интернациональное (улица Маркса);

9.00–17.00 — город Кант (улицы 50 лет Октября, Гагарина, Мичурина, Абрикосова, Шолохова, Парковая, Комсомольская, Зубкова, Меркулова, переулки Мирный, Молодежный).

В Иссык-Кульской области:

9.00–17.00 — город Каракол (улицы Пролетарская, Королькова, Октябрская, Жакыпова, Жамансариева, Айни, Алыбакова, Московская, Коенкозова, Калинина, Гагарина, Тыныстанова, Гебзе, Ленина, Дзержинского, Жусаева, Токтогула, Карасаева, Кутманалиева, Орозова, Асаналиева и микрорайон «Восход»).

В Ошской области:

9.00–17.00 — село Уч-Коргон, город Ош (село Кенеш, район СМУТТ).

В Баткенской области: