Как не стать ответчиком в суде. Для журналистов выпустят сборник рекомендаций

Правовая клиника «Адилет» решила создать сборник рекомендаций для сотрудников средств массовой информации, в котором будут отражены предложения, направленные на снижение рисков привлечения к ответственности.

Сборник планируется выпустить в рамках проекта «Продвижение и защита прав на свободу слова и выражения мнения в КР».

Сейчас юристы клиники ищут эксперта, с которым совместно разработают и систематизируют рекомендации для снижения рисков привлечения к ответственности за публикацию и распространение недостоверной информации или сведений, порочащих честь и достоинство.

Напомним, 2017 год стал рекордным по числу исков в защиту чести и достоинства тогда еще президента страны Алмазбека Атамбаева. Генеральный прокурор Индира Джолдубаева направила в суды многомиллионные исковые претензии к журналистам. Все суды журналисты властям проиграли.