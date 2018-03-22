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Общество

Дело о подрыве прокурорской машины. Допрошен следователь Генпрокуратуры

В Октябрьском райсуде Бишкека продолжается процесс по делу о подрыве машины старшего прокурора отдела внутренних расследований Генеральной прокуратуры Эркина Курманалиева. 

Допрошен следователь ГП Нурлан Абдырасулов. Он отметил, что все показания обвиняемого Тологона Айтмырзаева ложные, и заявил: никакого давления на него он не оказывал и не просил брать вину на себя.

Адвокат подсудимого Бактыбек Жумашев упрекнул следствие в несостоятельности, указав на то, что не был проведен эксперимент и не установлено, как его подзащитный мог собрать взрывное устройство и установить его в машине, из чего он его сделал и сколько времени у него занял сам процесс. 

Отметим, обвиняемый на следствии и в суде дал разные показания.  

Взрыв прогремел 29 июля 2016 года, когда Эркин Курманалиев садился в припаркованную у дома машину. Ему оторвало кисть руки и выбило глаз.
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