Дело о подрыве прокурорской машины. Допрошен следователь Генпрокуратуры

В Октябрьском райсуде Бишкека продолжается процесс по делу о подрыве машины старшего прокурора отдела внутренних расследований Генеральной прокуратуры Эркина Курманалиева.

Допрошен следователь ГП Нурлан Абдырасулов. Он отметил, что все показания обвиняемого Тологона Айтмырзаева ложные, и заявил: никакого давления на него он не оказывал и не просил брать вину на себя.

Адвокат подсудимого Бактыбек Жумашев упрекнул следствие в несостоятельности, указав на то, что не был проведен эксперимент и не установлено, как его подзащитный мог собрать взрывное устройство и установить его в машине, из чего он его сделал и сколько времени у него занял сам процесс.

Отметим, обвиняемый на следствии и в суде дал разные показания.

Взрыв прогремел 29 июля 2016 года, когда Эркин Курманалиев садился в припаркованную у дома машину. Ему оторвало кисть руки и выбило глаз.