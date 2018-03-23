Афиша на выходные: 24-25 марта

Театр

24 марта. Балет-оратория «Материнское поле»

Драматическая судьба простой кыргызской женщины Толгонай, потерявшей в Великой Отечественной войне мужа и троих сыновей, нашла яркое сценическое воплощение в постановке народного артиста Кыргызской Республики Урана Сарбагишева.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

24 марта. Комедия «Безумный день, или Женитьба...»

Театр «Аз Арт» приглашает зрителей на спектакль по старому доброму водевилю «Аз и Ферт» русского драматурга XIX века П.Федорова.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

25 марта. Театральное воскресенье

В программе спектакли для детей и взрослых, экскурсия по театру с артистами, мастер-классы, поэтический вечер, концерты, фотосессии и многое другое.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

25 марта. Музыкальная комедия «Аста секин: колукту!» («Осторожно: невеста!»)

Современная история о любви и поиске своей второй половины, конфликте отцов и детей. Несмотря на недовольство родителей, молодые люди сами устраивают свою судьбу. Итог — счастливый финал.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Концерты

20-25 марта. Большое ледовое шоу

Программа будет интересна как детям, так и взрослым. Вас ждут профессиональные танцы на льду, трюковые цирковые номера, шикарные декорации и фантастическое световое оформление со спецэффектами. Артисты театра — мастера фигурного катания, призеры чемпионатов Европы и России.

Городской каток, 12.00, 17.00.

24-25 марта. Гастроли Московского цирка Никулина

Бишкекский зритель впервые увидит шоу известных укротителей тигров Карины и Артура Багдасаровых.

Кыргызский государственный цирк.

24 марта. Семейный творческий вечер

В программе творческие мастер-классы и мастер-класс по игре на диджериду, совместный концерт-импровизация, медитация, игры и чаепитие.

Переулок Новосибирский, 27, 18.30.

25 марта. Концерт группы «Аура»

Популярный бишкекский коллектив под управлением Таалая Бейшеева сыграет свои лучшие произведения.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 18.00.

Выставки, ярмарки

31 марта — 1 апреля. Выставка минералов и изделий из камня

Выставка приурочена ко Дню геолога, который празднуют 1 апреля.

Выставочный зал фирмы «Опал», 11.00-15.00.

27 февраля — 9 мая. Выставка «Кульджаке»

Выставка посвящена памяти директора КНМИИ в 1959-1985 годах Кульджаке Усубалиевой (1920-2000). Представлены работы, поступившие в фонд музея благодаря этой женщине.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 10.00-17.00.

20-25 марта. Выставка «Белдемчи»

Участники проекта вдохновились наследием наших бабушек и выразили свое творческое видение использования белдемчи в современном мире.

Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени С.А.Чуйкова, открытие в 15.00.

22-24 марта. ART-проект «Диалог цивилизаций: Восток — Запад»

Выставка представляет видение подрастающего поколения возможностей Великого Шелкового пути в межкультурной коммуникации восточной и западной цивилизаций. Участники хотят показать возможности межкультурного диалога для современного развития.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

24 марта. Old & New School Hip-Hop Party

Это экспериментальный диджейский проект. Ритм танцам будут задавать Dj Reeno G и Dj Izvrat.

«Асанбай-центр», 23.00-5.00.

25 марта. Городской тур «Пишпек — Фрунзе — Бишкек»

У вас есть удивительная возможность увидеть город с другой стороны, узнать интересные новые факты о его прошлом. Вы сможете буквально пережить захватывающие моменты истории нашей столицы, посетив малоизвестные памятники, объекты городской среды и даже арт-галерею. Бронирование мест по телефону 0550585925.

Сбор в кофейне Sierra (ТЦ «Таш-Рабат»), 12.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

24 марта. Встреча «Традиционные знания в сохранении здоровья населения»

Что такое традиционные знания? Почему важно сохранить это наследие? Влияние традиционных знаний на все сферы человеческого развития и поддержание культуры. Как они влияют на сохранение здоровья? На эти и многие другие вопросы ответит наш эксперт Алтынай Карасаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 15.00.

24 марта. Занятие по кундалини-йоге «Энергия сияющего тела»

Тренер Елена Шарпилова приглашает вас запустить процессы для очищения тела и духа от токсинов и ядов.

АУЦА, 10.00.

24 марта. Практическая лекция об искусстве

Лекторы совмещают теоретические и практические занятия, чтобы показать, что рисовать можно и нужно по-разному, чтобы ознакомить вас с разными техниками рисунка и живописи, чтобы посмотреть, как по-своему все смотрят на мир, и увидеть, как смотрите на мир вы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.30-12.30.

24 марта. Мастер-класс по живописи

Мастер-класс от художника Таланта Огобаева. Принять участие могут все желающие, независимо от уровня подготовки. Материал входит в стоимость.

«Галерея М», 12.00, 15.00.

25 марта. Мастер-класс «Как осознанно выбрать профессию»

Вы узнаете, какие типы личностей бывают и как это влияет на поведение человека, какие функции имеются у людей, разберете основные ошибки в выборе профессии и многое другое. Запись по телефону 0777410777.

Кофейня Sierrа (ТЦ «Таш-Рабат), 15.00.

25 марта. Велопрогулка Бишкек — Кой-Таш

Легкая велопрогулка в 32 километра . По приезде небольшой пикник (берите с собой перекус).

Парк Победы имени Д.Асанова, 10.45.

25 марта. Импров-клуб

Импров-клуб — это мини-театр, где спектакли рождаются спонтанно. Кто-то считает, что импровизация помогает взбодриться, кому-то она помогает расслабиться, а кому-то получить опыт выступления перед публикой.

Ololo art Studio, 17.00.

25 марта. Бесплатные курсы для женщин

Конгресс женщин Кыргызстана приглашает на бесплатные курсы по следующим направлениям: бизнес-планирование, госрегулирование бизнеса, ораторское мастерство и основы компьютерной грамотности. Регистрация по телефону 0559023044.

Республиканская библиотека для детей и юношества имени К.Баялинова, 9.00.

Для детей

24 марта. Арт-уроки для детей

В эту субботу пройдут мастер-классы «Бутылочка с цветной солью», «Вкуснейшие трубочки со сгущенкой и орешками», «Кляксография», «Бисероплетение». В стоимость включены материалы. Запись обязательна по телефону 0770224525.

Excellent English School, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30.

24 марта. Интерактивная сказка «Маша, Айпери и мыльные пузыри»

Это сказка об открытости, о дружбе и межнациональном взаимоуважении. Герои не только сами будут учить кыргызский язык, но и помогут в этом детям.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

25 марта. Балет для детей «Три поросенка»

Балет в двух действиях для детей «Три поросенка» композитора Светланы Кибировой по либретто казахского хореографа Минтая Тлеубаева поставил на кыргызской сцене народный артист КР Доктурбек Бийсеев.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 11.00.

25 марта. Спектакли «Волшебное ведерко» и «Тайбас»

Домик главного героя спектакля «Волшебное ведерко» - ежика - понравился волку. Друзья героя хитростью помогли вернуть свое и доказали, что дружба может победить даже самого сильного врага.

«Тайбас» — история о собаке, которую боялся даже волк.

Государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00 и 12.00.