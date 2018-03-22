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Общество

Штраф до 20 тысяч сомов. Почему нельзя жечь листья

Пользователи соцсетей интересуются, можно ли жечь листья на окраине Бишкека.

Как пояснили ИА «24.kg» в Санитарно-экологической инспекции, запрет распространяется не только на центр столицы, но и на всю республику. Согласно Административному кодексу, выброс и сжигание бытового мусора и предметов в неустановленных местах влекут штраф в размере 20 расчетных показателей (2 тысячи сомов) для физических лиц.

За выброс и сжигание производственного мусора налагают штраф на должностных лиц в размере 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов).

Те же действия, совершенные повторно после применения мер административного взыскания, влекут наложение штрафа в 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов).

В инспекции также отметили, что с 1 января 2019 года вступит в действие Кодекс КР о нарушениях.

За выброс, сжигание производственного мусора, а также листьев он предусматривает штраф 4-й категории. Для физических лиц он равен 75 расчетным показателям (7,5 тысячи сомов), для юридических — 230 (23 тысячи сомов).

Отметим, с 1 марта в КР запустили трехмесячник по озеленению, уборке и благоустройству территорий во всех регионах страны. Прошлогодние листья жгут повсеместно. 
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