В Бишкеке разбили рябиновый сад

В 8-м микрорайоне столицы высадили 60 крупномерных саженцев рябины. Об этом сообщили в Бишкекском городском кенеше.
Сад разбили на 1,5 тысячи квадратных метрах столичные депутаты и аппарат горкенеша во главе с председателем БГК Алмазом Кененбаевым.
«Экологическая акция очень важна с точки зрения природной экосистемы. Приводить любимый город в порядок каждую весну и осень должно стать одной из добрых традиций нашего общества. Идея не просто возродить рябиновый сад, а сделать это место зеленым оазисом», — сказал Алмаз Кененбаев.