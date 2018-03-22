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Общество

В Бишкеке разбили рябиновый сад

В 8-м микрорайоне столицы высадили 60 крупномерных саженцев рябины. Об этом сообщили в Бишкекском городском кенеше.

Сад разбили на 1,5 тысячи квадратных метрах столичные депутаты и аппарат горкенеша во главе с председателем БГК Алмазом Кененбаевым.

«Экологическая акция очень важна с точки зрения природной экосистемы. Приводить любимый город в порядок каждую весну и осень должно стать одной из добрых традиций нашего общества. Идея не просто возродить рябиновый сад, а сделать это место зеленым оазисом», — сказал Алмаз Кененбаев.

Главный агроном МП «Зеленхоз» Эльнура Жолдошева заметила, что рябина — очень красивое дерево, особенно когда цветет. Чтобы деревья прижились, будет арычный полив.
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