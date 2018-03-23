Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 23 марта временами дождь и ветер. Воздух прогреется до +17 градусов. День увеличился до 12 часов 15 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова от М.Ганди до Абдрахманова;

до 15 июня отрезок улицы Айни от Псковской до Ч.Айтматова;

до 15 мая отрезок бульвара Эркиндик от улицы Туголбая-Аты до Московской (западная сторона);

до 1 июля отрезок улицы Щербакова от проспекта Манаса до улицы Ганди;

до 5 июля улица Термечикова от Толстого до Гагарина;

до 23 апреля проспект Жибек Жолу от проспекта Манаса до улицыТ.Молдо;

до 15 июля улица Салиевой от Лермонтова до Калинина;

до 10 мая улица Московская от Суюмбаева до Ибраимова);

до 1 мая улица Ахунбаева от Садырбаева до Тыналиева;

до 1 мая проспект Жибек Жолу от Молдо до Исанова.

С полным списком дорог, которые планируют отремонтировать в 2018 году, можно ознакомиться здесь.

Отметим, в Боомском ущелье с 1 марта по 15 июня из-за ремонта будут перекрывать одну полосу движения. Во время ремонта с 9.00 до 17.00 движение на дороге будут регулировать сотрудники ГУОБДД МВД КР.

Отключение газа, света, воды

9.00–15.00 — улицы Ибраимова, Шопокова, Буденного, Рязанская, Славянская, Курманджан Датки, Куликовская, проспект Жибек Жолу, переулок Чувашский;

9.00–17.00 — улица Суюмбаева, 10, 12, Тыналиева, 29, 54;

9.00–18.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Кок-Джайык), улицы Соликамская, 50 лет Победы, Московская, 197г;

9.30–17.00 — жилмассив «Ак-Босого»;

10.00–12.00 — улицы Усенбаева, Пролетарская, Фирсова, Фрунзе;

12.00-17.00 — жилмассив «Энесай» (1-я, 3-я улицы).

В связи с аварийно-восстановительными работами 22-23 марта не будет газа на улицах Щербакова, Орозбекова, Т.Молдо, 247, в переулках Изюмском, Алтайском, Минбулакском, Мариупольском (дома №№ 4, 6, 8, 10, 19).

Памятные даты

День оценщика Кыргызской Республики

23 марта 2000 года решением коллегии Министерства труда и социальной защиты Кыргызской Республики № 6 по представлению управления трудовых отношений были утверждены квалификационные характеристики должностей «Оценщик имущества» и «Оценщик (эксперт по оценке имущества)».

Эти професссии включены в общереспубликанский классификатор профессий, рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов и утверждены постановлением Национального статистического комитета.

Принята Конституция Киргизской ССР 1937 года

Фото из Интернета. Первая Конституция СССР

11 марта 1937 года Президиум ЦИК КирССР одобрил проект Конституции и внес его на утверждение Чрезвычайного 5-го съезда Советов Киргизской ССР. 23 марта он утвержден.

Конституция законодательно закрепила преобразование Киргизской автономной советской социалистической республики в союзную советскую социалистическую республику. Она построена в соответствии с основными принципами союзной конституции и вместе с тем отразила особенности Кыргызстана как национальной республики.

В отличие от Конституции 1929 года документ переименовал органы государственной власти из Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов в Советы депутатов трудящихся. Новая Конституция отменила ранее существовавшие ограничения в избирательном праве и закрепила демократический принцип всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Павел Яблочков получил патент на изобретенную им «электрическую свечу»

В 1875 году русский инженер Павел Яблочков открыл так называемую «электрическую свечу» (в которой две угольные пластинки, разделенные фарфоровой вставкой, служили проводником электричества, накалявшего дугу), служившую источником света. Это изобретение он сделал еще в России, в московской лаборатории, созданной на собственные средства. Но на родине он не нашел ни поддержки, ни понимания.



Вскоре Яблочков оказался в Париже, где и завершил разработку конструкции электрической свечи, котоорая стала первым электрическим источником света. 23 марта 1876 года русский электротехник получил французский патент № 112024 на ее изобретение, содержащий краткое описание свечи и изображение.

Это изобретение положило начало практическому использованию электрического заряда для целей освещения.

Люди, которые меняли мир

Родился Анварбек Хасанов

Родился 23 марта 1914 года в селе Маршанка Семипалатинской области Казахстана. На протяжении нескольких лет трудился председателем Балыкчинского районного совета Осоавиахима.

В середине 1950-х годов участвовал в написании «Истории Кыргызстана», первом обобщающем труде по истории кыргызского народа. Затем вышли в свет три его монографии, посвященные различным проблемам истории кыргызского народа.

Умер в 1984 году.

Он успешно сочетал научно-исследовательскую работу с педагогической деятельностью и внес значительный вклад в подготовку научных и научно-педагогических кадров республики. Под его руководством подготовлено и защищено 24 кандидатские диссертации.

На доме, где он жил, открыта мемориальная доска.

Родился поэт Усенкул Джумабаев

В 1923 году в селе Кара-Добо родился государственный, политический и общественный деятель, поэт Усенкул Джумабаев.

С 1952 года работал на различных ответственных постах партийной работы в республике, с 1962-го заведовал отделом при Совете министров Киргизской ССР, а с 1972 года являлся замминистра культуры Киргизской ССР. Избирался членом ЦК КП Киргизии, депутатом Верховного совета Киргизской ССР VII созыва.

Печатался с 1939 года. Первый стихотворный сборник «Ырлар» («Стихи») издан в 1958 году. Автор семи сборников стихов и поэм.

Умер в 1976 году.

Родился режиссер Мар Байджиев

Родился в 1935 году в городе Джалал-Абаде Киргизской ССР.

Работал главным редактором студии «Кыргызфильм», в Министерстве культуры, собственным корреспондентом «Литературный газеты», спецкором «Правды», «Комсомольской правды», в 1990-1995 годах был депутатом Жогорку Кенеша.

Народный писатель, академик Национальной киноакадемии КР, почетный профессор, отличник кинематографии СССР, награжден «Орденом Манаса».

Рассказы и повести Маара Байджиева переведены на многие языки. Его пьесы ставились во многих зарубежных театрах.

Мар Байджиев стоял у истоков кыргызского кино. Фильмы, снятые по его сценариям, удостоены высших дипломов на всемирных и всесоюзных кинофестивалях. Мреди них «Золотая осень», «Потомок белого барса», «Чужое счастье», «Новогодняя ночь», «Нокдаун», «Поезд дураков», «Окуя», «Мы мужчины» и другие.

Весомый вклад Мар Байджиев внес в изучение и пропаганду кыргызского эпоса «Манас».

Мар Байджиев билингв, пишущий на кыргызском и русском языках. В своем переводе поставил на кыргызской сцене трагедию Вильяма Шекспира «Антоний и Клеопатра».

У кого намечается той

Токтогул Туманов

Родился 23 марта 1966 года в селе Токтогул Джалал-Абадской области.

Директор ГП «Мулк», экс-депутат от партии СДПК.





Нурлан Абдрахманов

Родился 23 марта 1977 года в городе Фрунзе.

В сентябре 2017 года Нурлан Абдрахманов назначен заместителем министра иностранных дел Кыргызстана.

Куда сходить

Культура

— В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут комедию «Брак на грани»;

— В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж»;

— В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходит выставка «Кульджаке»;

— На Городском катке начались гастроли Московского театра на льду;

— В Выставочном зале Союза художников «Дубовый парк» имени С.А.Чуйкова открылась выставка «Белдемчи»;

— В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева состоится концерт, на котором дети с синдромом Дауна выступят со звездами кыргызской эстрады.

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Продолжаются соревнования на Кубок президента по шахматам, международный турнир «Кубок дружбы» по футболу, начнется чемпионат Кыргызстана среди молодежи и девушек по дзюдо.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

ПЦ «24.kg» (выездная: отель «Европа»), 11.00 — пресс-конференция «Как разогнать «темные тучи» и сделать деятельность здравоохранения прозрачной и чистой»;

АУЦА, 16.00 — круглый стол «Год массовых исков против СМИ: сколько свободы слова осталось?»;

отель «Плаза», 10.00 — конференция «Защитим права девочек — не допустим ранние браки»;

буфет Жогорку Кенеша, 13.00 — «Встреча без галстуков» на тему «Проблемы развития возобновляемых источников энергии в Кыргызстане»;

ПЦ Sputnik, 14.00 — видеомост «О положении кыргызстанцев в России — от регистрации до двойного гражданства».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.