В Таврическом дворце Санкт-Петербурга установлен бюст Тилекмату Жылкыайдар уулу

Сегодня в Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялась торжественная церемония вручения Межпарламентской ассамблее Содружества Независимых Государств памятного бюста одного из инициаторов установления кыргызско-российских отношений Тилекмата Жылкыайдар уулу (Тилекмата аке).

Как отметили участники международной научной конференции, посвященной деятельности советского государственного и партийного деятеля, первого секретаря ЦК Компартии Киргизии Исхака Раззакова, Тилекмат аке — это выдающийся сын кыргызского народа, основоположник отечественной дипломатии.

В церемонии вручения бюста приняли участие и потомки прославленного соотечественника Тилекмата аке. Среди них ныне действующие и бывшие депутаты Жогорку Кенеша, экс-министры, дипломаты, представители научной интеллигенции, общественные деятели Кыргызстана.

По мнению членов делегации КР, такие мероприятия становятся значительными вехами на пути укрепления дружбы и сотрудничества Кыргызстана и России. На сегодня между нашими странами достигнут высокий уровень взаимопонимания. Наши общие усилия и старания направлены на дальнейшее развитие братских отношений народов двух стран, которые имеют глубокие исторические корни.

«В истории каждого народа есть личности, жизнь которых озарена особым светом, который доходит до нас через глубину веков, как свет далекой звезды. В полной мере это относится к выдающемуся дипломату кыргызского народа Тилекмату аке Жылкыайдар уулу», — сказал депутат ЖК Джаныбек Бакчиев, выступая на церемонии передачи бюста.

Справка ИА «24.kg». Потомственный манап, Тилекмат Жылкыайдар уулу (Тилекмат аке) родился в 1793 году в семье знаменитого правителя Иссык-Куля Текеса Бирназара бия, который освобождал кыргызские территории от многих захватчиков.

Еще будучи совсем молодым, в качестве купца и погонщика скота он объездил всю Центральную Азию, посетил много городов в России и Китае.

В последующем он умело использовал свои дипломатические и ораторские способности для примирения враждебно настроенных соседей, добиваясь их согласия в решении проблем. Тилекмат аке был противником вражды, он внес большой вклад в мирное сосуществование бугинцев с соседями.

Поездки Тилекмата аке могут служить ярким примером удачных кыргызских дипломатических актов, от которых зависела судьба целого народа. И народ сохранил память о своем выдающемся сыне. Она жива в пословицах и поговорках.

«Сөз атасы — Тилекмат аке» — «Отец слов — Тилекмат аке». «Не видишь выхода — иди к Тилекмату аке», — говорили люди, убежденные в том, что этот мудрый человек всегда поможет решить проблему.