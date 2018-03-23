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Общество

В Санкт-Петербурге проходит конференция, посвященная Исхаку Раззакову

Международная научная конференция, посвященная деятельности советского государственного и партийного деятеля, первого секретаря ЦК Компартии Киргизии Исхака Раззакова, начала свою работу сегодня в Санкт-Петербурге.

Конференция организована по инициативе депутатов Жогорку Кенеша и в рамках объявленного Года культуры в странах СНГ.

В ней принимают участие депутаты ЖК, представители правительства КР, Межпарламентской ассамблеи СНГ, научной интеллигенции стран Содружества, кыргызской диаспоры, а также общественные деятели и студенты питерских вузов.

По данным секретариата Совета МПА СНГ, на конференции выступят ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Института истории Академии наук Республики Узбекистан и Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, а также депутаты парламента Кыргызстана.

Исхак Раззаков (25 октября 1910 года, село Кулунду Ферганской области Российской империи — 19 марта 1979 года, Москва, СССР) — советский государственный и партийный деятель, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии (1950—1961), Герой Кыргызской Республики (2010 ).

Родился в семье шахтера. Окончив в 1931 году в Ташкенте Институт просвещения, работал преподавателем, затем был направлен в Москву для обучения в Институте Госплана СССР, окончил его в 1936 году. Член ВКП(б) с 1940 года. Член ЦК КПСС в 1952–1961 годах. Депутат Верховного Совета СССР 2–5 созывов.

С 1936 года занимался государственной и партийной работой:

— 1939–1940 — председатель Государственной плановой комиссии при Совете народных комиссаров Узбекской ССР;

— 1940–1944 — заместитель председателя Совета народных комиссаров Узбекской ССР;

— 1941–1944 — народный комиссар просвещения Узбекской ССР;

— 1944–1945 — секретарь ЦК КП(б) Узбекистана;

— 1945–1950 — председатель Совета министров Киргизской ССР;

— 1950–1961 — первый секретарь ЦК КП Киргизской ССР;

— 1961–1962 — член Государственного экономического совета СССР;

— 1962–1965 — начальник отдела Государственного научно-экономического совета при Совете министров СССР;

— 1965–1967 — начальник отдела Государственного планового комитета Совета министров СССР.

Награжден четырьмя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны I степени, а также медалями.
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