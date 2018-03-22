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Общество

К проведению республиканской олимпиады привлекли независимую организацию

В Кыргызстане 23-24 марта пройдет республиканский этап олимпиады школьников, в котором примут участие около 320 учащихся. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила специалист управления дошкольного и школьного образования Минобразования Айнура Кусеинова.

По ее словам, в 2018 году республиканская олимпиада будет отличаться от предыдущих тем, что к ее проведению привлечена независимая организация. По итогам тендера конкурс выиграл Центр оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО), который разработал задания по десяти предметам.

«Олимпиада школьников ежегодно проводится в четыре этапа — школьный, районный, областной и республиканский. Дети уже заезжают, олимпиадные задания разработаны, как и требования по каждому предмету», — сказала Айнура Кусеинова.
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