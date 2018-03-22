В Казани открылся кинофестиваль, в котором участвует кыргызская лента «Саякбай»

Вчера в столице Татарстана стартовал I Международный фестиваль тюркского кино. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, в программу форума включен кыргызский фильм «Саякбай» режиссера Эрнеста Абдыжапарова. Показ состоится сегодня в 18.00.

С 21 по 25 марта в Казани будут демонстрироваться фильмы из Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и России. На фестивале не будет победителей и наград. Главная цель, по признанию мировых кинематографистов, — полные залы на показах фильмов.



