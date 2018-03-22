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Общество

В Казани открылся кинофестиваль, в котором участвует кыргызская лента «Саякбай»

Вчера в столице Татарстана стартовал I Международный фестиваль тюркского кино. Об этом сообщили российские СМИ.
 
По их данным, в программу форума включен кыргызский фильм «Саякбай» режиссера Эрнеста Абдыжапарова. Показ состоится сегодня в 18.00.
 
С 21 по 25 марта в Казани будут демонстрироваться фильмы из Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и России. На фестивале не будет победителей и наград. Главная цель, по признанию мировых кинематографистов, — полные залы на показах фильмов.

Планируется, что в апреле фестиваль прибудет в Казахстан и Кыргызстан.
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