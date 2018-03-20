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Общество

Органических продуктов будет больше. Требования к ним станут жестче

Минсельхоз внес на рассмотрение парламента законопроект «Об органическом сельскохозяйственном производстве в КР».

Чиновники отметили растущий интерес фермеров к методам органического сельского хозяйства.

«Однако в настоящее время имеются трудности с доведением такой продукции до конечного потребителя в связи со слаборазвитой логистикой и проблемами сбыта. Продажа органической продукции носит фрагментарный характер. Потребителю, желающему приобрести органику, крайне сложно отыскать ее на прилавках крупных торговых сетей», — говорится в справке-обосновании.

Зачастую из-за отсутствия национальных стандартов производители используют термин «органический» или «натуральный» для увеличения своих продаж, вводя потребителей в заблуждение.

Минсельхоз КР
Чиновники также отметили отсутствие национальных стандартов, систем сертификации и аккредитации, мониторинга в сфере органического сельского хозяйства. Поэтому отправной точкой, необходимой для развития органического движения в республике, особенно на начальном этапе, считают создание нормативной правовой базы.

Законопроектом определены виды органической сельхозпродукции, условия перехода на органику, требования к производству и порядок сертификации такого производства.
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