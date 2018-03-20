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Общество

В Таджикистане придумали, что носить женщинам. Нет мини-юбкам и галошам!

Фото Asia-Plus. Книга с рекомендациями для таджикских женщин

В Таджикистане вышла в свет книга эскизов моделей одежды в национальном стиле для женщин под названием «Инструкция по рекомендованной одежде для девушек и женщин в РТ». Об этом сообщило агентство Asia-Plus.

Книга на таджикском языке на 368 страницах вышла тиражом 300 экземпляров. В ней описаны рекомендации Министерства культуры относительно одежды таджикских женщин для любого мероприятия и повседневной жизни, включая свадьбу, праздник Нооруз и обычные выходные.

В издании есть эскизы одежды для девочек и женщин в возрасте от 7 до 70 лет.

Кроме того, в книге описана одежда, не рекомендованная для ношения девушкам и женщинам Таджикистана.

«Это одежда и платок черного цвета, черный хиджаб. Не рекомендуется слишком открытая европейская одежда — мини-юбки, декольте, топики, одежда из прозрачной ткани. Не рекомендуется в общественных местах находиться в галошах или тапочках, домашней одежде, обтягивающих брюках, выделяющих определенные части тела, в одежде из синтетических тканей, вредных для здоровья», — отмечено в инструкции.
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