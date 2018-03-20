22:49
USD 68.30
EUR 83.87
RUB 1.19
Общество

Рейтинг худших фильмов по мотивам видеоигр составил Vulture

Портал Vulture составил антирейтинг фильмов, снятых по мотивам видеоигр.

Первую строчку рейтинга заняла картина «Постал» немецкого режиссера Уве Болла, снятая в 2007 году по одноименной видеоигре. Фильм стал лидером антирейтинга из-за того, что «переполнен плохими шутками и оскорбительными сценами».

На второй позиции — кинолента «Принц Персии: Пески времени» с Джейком Джилленхолом. Критикам и обычным зрителям не понравилось, что главную роль арабского принца Дастана исполнил белокожий актер.

Третьим худшим фильмом стала картина «Кредо убийцы» с Майклом Фассбендером.

В антирейтинге также оказались «Один в темноте», «Need for Speed: Жажда скорости», «Варкрафт», «Командир эскадрильи», «Смертельная битва 2: Истребление», «Уличный боец» 2009 года и «Обитель зла 4: Жизнь после смерти».

Лучшим фильмом, снятым по видеоигре признана «Смертельная битва» Пола Андерсона, вышедшая в 1995-м году по мотивам Mortal Kombat. Неплохими картинами также критики посчитали «Супербратьев Марио», «Уличного бойца» 1994 года, Doom 2005-го и «Лару Крофт: Расхитительницу гробниц» с Анджелиной Джоли.
Ссылка:
просмотров: 158
Версия для печати
Материалы по теме
Названа десятка самых счастливых стран
Рейтинг самых опасных городов мира составили эксперты
К 2023 году «Таза коом» изменит Кыргызстан. Что ждет кыргызстанцев
Мировая коррупция. Кыргызстан между Папуа — Новой Гвинеей и Россией
Кыргызский паспорт поднялся в мировом рейтинге: путешествовать с ним стало лучше
В США назвали лучшие автомобили года
Назван самый кассовый фильм в мировом прокате 2017 года
Лучшие фотографии 2017 года по версии информационных агентств
Назван самый богатый спортсмен всех времен по версии Forbes
Кыргызстан у россиян лишь 30-й в рейтинге популярных стран для поездок
Популярные новости
Как переоформить машину, купленную в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;доверенности Как переоформить машину, купленную в Кыргызстане по доверенности
Как я&nbsp;снимал &laquo;ночную бабочку&raquo; Как я снимал «ночную бабочку»
Выборы президента России. У&nbsp;Посольства РФ&nbsp;в&nbsp;Бишкеке выстроилась очередь Выборы президента России. У Посольства РФ в Бишкеке выстроилась очередь
Двойное гражданство. Что нужно знать человеку, имеющему два паспорта Двойное гражданство. Что нужно знать человеку, имеющему два паспорта
Бизнес
Не&nbsp;упусти шанс получить самый ХАЙПовый номер в&nbsp;коде &laquo;755&raquo;&nbsp;&mdash; участвуй в&nbsp;аукционе! Не упусти шанс получить самый ХАЙПовый номер в коде «755» — участвуй в аукционе!
&laquo;Гaзпрoм нeфть Aзия&raquo; нaгрaждeнa диплoмoм &laquo;Сoциальнo oтвeтствeнный рaбoтoдaтeль&raquo; «Гaзпрoм нeфть Aзия» нaгрaждeнa диплoмoм «Сoциальнo oтвeтствeнный рaбoтoдaтeль»
С&nbsp;новым тарифом &laquo;Хайп&raquo; от&nbsp;MegaCom остатки гигабайтов больше не&nbsp;сгорают! С новым тарифом «Хайп» от MegaCom остатки гигабайтов больше не сгорают!
Клиника Acıbadem: политика качества и&nbsp;эра щадящей хирургии Клиника Acıbadem: политика качества и эра щадящей хирургии