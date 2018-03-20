Рейтинг худших фильмов по мотивам видеоигр составил Vulture

Портал Vulture составил антирейтинг фильмов, снятых по мотивам видеоигр.

Первую строчку рейтинга заняла картина «Постал» немецкого режиссера Уве Болла, снятая в 2007 году по одноименной видеоигре. Фильм стал лидером антирейтинга из-за того, что «переполнен плохими шутками и оскорбительными сценами».

На второй позиции — кинолента «Принц Персии: Пески времени» с Джейком Джилленхолом. Критикам и обычным зрителям не понравилось, что главную роль арабского принца Дастана исполнил белокожий актер.

Третьим худшим фильмом стала картина «Кредо убийцы» с Майклом Фассбендером.

В антирейтинге также оказались «Один в темноте», «Need for Speed: Жажда скорости», «Варкрафт», «Командир эскадрильи», «Смертельная битва 2: Истребление», «Уличный боец» 2009 года и «Обитель зла 4: Жизнь после смерти».

Лучшим фильмом, снятым по видеоигре признана «Смертельная битва» Пола Андерсона, вышедшая в 1995-м году по мотивам Mortal Kombat. Неплохими картинами также критики посчитали «Супербратьев Марио», «Уличного бойца» 1994 года, Doom 2005-го и «Лару Крофт: Расхитительницу гробниц» с Анджелиной Джоли.