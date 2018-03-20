Версию конфликта с партнерами из Кыргызстана представила австрийская компания

Реакция австрийской компании T&F Trade & Finance Ges.m.b.H на публикацию ИА «24.kg» «Как кыргызстанцы превратились в австрийских псевдоинвесторов» последовала незамедлительно. Иностранные предприниматели опровергают связь с семьей Толстуновых, но не совсем. Факт, что Сергей Толстунов является одним из соинвесторов компании, в T&F Trade & Finance Ges.m.b.H признают.

Акционерами компании выступают Марко Сучич и Якоб Конопатч. T&F Trade & Finance Ges.m.b.H принадлежит 54 процента ЗАО «Транс Азия Экспресс». Бизнесмены уверяют, что никогда не предъявляли другим акционерам претензию о выплате $600 тысяч.

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«Сергей и Василий Толстуновы никогда персонально не являлись сторонами судебных процессов, упомянутых в статье, в том числе между GAMA и ITI S.P.A., Aircraft Petrol Management и ОАО «Донской табак». Никаких судебных претензий или требований Толстуновым не предъявлялось», — опровергают в T&F Trade & Finance Ges.m.b.H.

Кроме того, австрийские инвесторы заявили, что представители ОАО «Донской табак» хотели рейдерским путем захватить ЗАО «Манас Менеджмент».

«ГСУ Следственного комитета РФ никогда не возбуждало уголовных дел в отношении компании FINREP Handels Ges.m.b.H. и ее должностных лиц. В 2012 году представители «Донского табака» с целью осуществления рейдерского захвата акций «Манас Менеджмента» представили в межрайонный суд Бишкека поддельное постановление о возбуждении уголовного дела якобы за подписью следователя ГСУ Следственного комитета РФ К.В. Фартушина. Однако, согласно письму СК РФ, материалы о привлечении к уголовной ответственности руководителей или сотрудников FINREP Handels Ges.m.b.H. не поступали и не регистрировались, уголовные дела не возбуждались. Следователь К.В. Фартушин никогда не работал», — указано в письме.