Дело Шыкмаматова. Суд продолжится 22 марта

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Первомайского райсуда по делу бывшего аудитора Счетной палаты Алмамбета Шыкмаматова, обвиняемого в коррупции.

Первая судебная инстанция признала его виновным и оштрафовала на пять миллионов сомов. Юристы, представляющие интересы Алмамбета Шыкмаматова, обжаловали приговор. Адвокаты ходатайствовали о приостановлении слушаний в связи с болезнью подзащитного. Однако председатель судебной коллегии Адис Момуналиев им отказал. Заседание назначено на 22 марта.

17 февраля 2017 года генеральный прокурор возбудила в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова уголовное дело. По данным Генпрокуратуры, он включил в тендерную заявку автомобиль жены, продав его победителю тендера — компании «Барат Люкс» — за $13,5 тысячи. ГП КР считает, что реальная цена авто на то время составляла около $10 тысяч. Суд первой инстанции счел все доводы обоснованными, а преступление доказанным.