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Общество

ИА «24.kg» поздравляет кыргызстанцев с праздником Нооруз!

Нооруз означает с древних времен начало нового года. В этот день земля и все живое освобождаются от холодных объятий зимы.

Издревле люди встречали весенний праздник Нооруз со светлыми помыслами, благими намерениями и огромной надеждой на будущее. В этот день они желали друг другу счастья, успехов и благополучия.

Как принято в Нооруз, давайте забудем прошлые обиды, оставим их в прошлом году. С благословения старших давайте поздравлять друг друга. Потому что пожелания, которые мы проговариваем в этот день, обязательно сбудутся.

Пусть праздник Нооруз принесет вам в этот год мир, благополучие и благосостояние!

ИА «24.kg» поздравляет всех кыргыстанцев с этим светлым праздником весны.
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