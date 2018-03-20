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Общество

ДТП с пьяным помощником прокурора. Известны результаты служебного расследования

Генеральная прокуратура завершила служебное расследование по ДТП с помощником прокурора Первомайского района Бишкека Данияром Сейталиевым. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Уточняется, что у Данияра Сейталиева в машине действительно находилось 25 уголовных дел. После проверки выяснилось, что бывший помощник прокурора взял их, чтобы изучить дома на выходных.

«Это связано с большим объемом работы. Согласно инструкции по делопроизводству в органах прокуратуры, приказу и указаниям генпрокурора, оперативные работники прокуратуры несут ответственность за сохранность находящихся у них служебных документов. В нерабочее время все это хранится только в сейфах работников, а руководители регулярно должны проверять соблюдение режима хранения дел и документов», — сообщили в Генпрокуратуре.

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В надзорном органе отметили, что, помимо увольнения Данияра Сейталиева, за нарушения требований приказов дисциплинарное взыскание получил и заместитель прокурора Первомайского района. Материалы уголовных дел, обнаруженных в салоне автомашины Сейталиева, вернули в прокуратуру для изучения законности и обоснованности принятых по ним решений.

Данияру Сейталиеву предъявили обвинение лишь в том, что он скрылся с места аварии. Следствие не сочло его виновным ни в совершении ДТП, ни в вождении автомобиля в пьяном виде. Родственники погибшей возмущены и требуют привлечь его к ответственности.
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