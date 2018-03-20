Стать магом и побывать в «Кузнечной крепости». Как весело провести каникулы

Школьные каникулы приносят радость для учеников и головную боль для родителей. Чем занять ребенка, чтобы он не провел все дни за планшетом, телевизором или компьютером?
Весенние каникулы продлятся с 21 по 30 марта для школ с пятидневкой, с 21 по 25 марта — для тех, у кого шестидневка.
Праздник, знаменующий приход весны
Также горожане смогут посетить выставку декоративно-прикладного искусства, выступления творческих коллективов, ярмарку национальных блюд и другие.
Неизвестные уголки столицы
Организаторы отмечают, что это удивительная возможность увидеть город с другой стороны, узнать новые факты о прошлом нашей столицы.
«Вы сможете буквально пережить захватывающие моменты истории города, посетив развалины «Кузнечной крепости», бывшее здание конной станции, остатки кинотеатра «Эдисон», ряд малоизвестных памятников и объектов городской среды и даже арт-галерею», — обещают в организации.
Культурный выходВ воскресенье в столичных театрах проходят спектакли для детей. Государственный драматический театр предлагает молодым зрителям увидеть историю Пеппи ДлинныйЧулок, девочки, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие.
В субботу покажут интерактивную сказку «Маша, Айпери и мыльные пузыри» об открытости, дружбе и межнациональном взаимоуважении. Герои будут не только сами учить кыргызский язык, но и помогать учить его детям.
«В одной прекрасной стране живет девочка Маша. И все бы хорошо, но у Маши нет друзей. И однажды она отправляется в далекое путешествие, чтобы найти самую лучшую подругу. Так она находит девочку Айпери. Но Маша и Айпери не понимают друг друга. В самый нужный момент появляется Волшебник, который решает проблему с помощью мыльных пузырей», — отмечают в анонсе.
В театре оперы и балета пройдет балет для детей «Три поросенка».
Может заинтересовать детей и выставка в музее изобразительных искусств имени Айтиева ART-проект «Диалог цивилизаций: Восток — Запад». Она подготовлена учащимися школ и «представляет видение подрастающего поколения возможностей Великого шелкового пути в межкультурной коммуникации восточной и западной цивилизаций». Посмотреть экспозицию можно с 22 по 24 марта.
Лед и танцы
«Программа выстроена так, что интересна как детям, так и взрослым. Профессиональные танцы на льду, трюковые цирковые номера и изящный балет на льду. Все это создает настоящее современное шоу на льду. Шикарные декорации и фантастическое световое оформление со спецэффектами», — обещают организаторы.
Артисты театра — мастера фигурного катания, призеры чемпионатов Европы и России.
Пусть меня научат
В свободное время от учебы время можно посетить мастер-классы, которых в столице много.
В художественной студии при «Галерее М» пройдут однодневные мастер-классы живописцев Таланта Огобаева и Константина Шкурпелы (24 и 31 марта), в которых может участвовать любой желающий, независимо от уровня подготовки.
«С каждым участником будет индивидуальная работа, ему уделят достаточно времени и внимания для достижения поставленного результата», — отмечают организаторы.
Весело и с пользой провести каникулы предлагают в «Центре Дополнительного образования ADRA» — сделать своими руками глиняный сосуд на гончарном круге. «Получасовой индивидуальный урок для вашего ребенка, после которого ребенок унесет с собой свой глиняное произведение и незабываемые ощущения», — обещают организаторы.
Можно посетить и мастер-класс по квиллингу — занимательному ручному творчеству из бумаги для детей и взрослых.
«Помимо получения эстетического наслаждения, человек развивает творческое мышление, терпение, усидчивость, аккуратность, мелкую моторику рук. Бумага материал доступный каждому. Она дает большой простор для творчества, возможность ощутить себя художником — безгранично творческим человеком», — отмечают организаторы.
Ощути себя в «Хогвартсе»
«Гарри Поттер» — квест в реальности по мотивам саги Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Организаторы уверяют, что в игре много отсылок к книгам, но незнание сюжета и некоторых деталей не станет помехой в прохождении квеста.
«Все мы хоть раз мечтали иметь какую-нибудь суперспособность или обладать магией! Но все это осталось лишь в детских мечтах. Мы предлагаем забыть на час о скучной реальности и почувствовать себя настоящим волшебником! Настоящая магия, заклинания, уроки зельеварения...» — обещают устроители квеста.
Полезное с приятным
Увидеть работу законов физики, астрономии и других естественных наук можно в Детском научном центре «ДНК», на территории которого представлено более 30 экспонатов, которые можно и нужно трогать.
«В центре находится мастерская, в которой проходят прикладные и научные мастер-классы, здесь можно научиться живописи, росписи по керамике и гончарному мастерству, смастерить робота, научиться валять войлок! Все мастер-классы обязательно содержат научную составляющую», — отмечают организаторы.
А можно провести там и все каникулы — в специальном научном лагере. Каждый день посвящен одной из естественных наук, мастер-классы, спортивные мероприятия, кружки по интересам, игры, конкурсы, тематические дни веселья и многое другое в научном стиле, выезды в другие музеи, в горы, на страусиную ферму и в зоопарк.
Тигры, невероятные артисты цирка Никулина и клоуны в цирковом шоу династии Багдасаровых — «Планета 13»! Гастроли продлятся до 8 апреля.