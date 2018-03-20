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Общество

Стать магом и побывать в «Кузнечной крепости». Как весело провести каникулы

Школьные каникулы приносят радость для учеников и головную боль для родителей. Чем занять ребенка, чтобы он не провел все дни за планшетом, телевизором или компьютером?

Весенние каникулы продлятся с 21 по 30 марта для школ с пятидневкой, с 21 по 25 марта — для тех, у кого шестидневка.

Праздник, знаменующий приход весны

Sputnik Кыргызстан
Фото Sputnik Кыргызстан. Первый день каникул совпадает с праздником Нооруз. Архивное фото
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Первый день каникул совпадает с праздничным, а значит, выходным и для родителей. Можно провести его с пользой, тем более будет много мероприятий. На столичной площади Ала-Тоо выступят Светлана Назаренко и Жылдыз Осмоналиева. Они исполнят дуэтом песню на кыргызском языке — саундтрек к фильму «Дарак ыры». Об этом «Группа 312» сообщила на своей официальной странице в Facebook.

Также горожане смогут посетить выставку декоративно-прикладного искусства, выступления творческих коллективов, ярмарку национальных блюд и другие.

Неизвестные уголки столицы

из Интернета
Фото из Интернета. Увидеть город с другой стороны
В выходной день, 25 марта, Event-Ассоциация BOOM Studio и Клуб путешественников Gde.kg, приглашают в увлекательный городской тур «Пишпек — Фрунзе — Бишкек».

Организаторы отмечают, что это удивительная возможность увидеть город с другой стороны, узнать новые факты о прошлом нашей столицы.

«Вы сможете буквально пережить захватывающие моменты истории города, посетив развалины «Кузнечной крепости», бывшее здание конной станции, остатки кинотеатра «Эдисон», ряд малоизвестных памятников и объектов городской среды и даже арт-галерею», — обещают в организации.

Культурный выход

В воскресенье в столичных театрах проходят спектакли для детей. Государственный драматический театр предлагает молодым зрителям увидеть историю Пеппи ДлинныйЧулок, девочки, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие.

В субботу покажут интерактивную сказку «Маша, Айпери и мыльные пузыри» об открытости, дружбе и межнациональном взаимоуважении. Герои будут не только сами учить кыргызский язык, но и помогать учить его детям.

«В одной прекрасной стране живет девочка Маша. И все бы хорошо, но у Маши нет друзей. И однажды она отправляется в далекое путешествие, чтобы найти самую лучшую подругу. Так она находит девочку Айпери. Но Маша и Айпери не понимают друг друга. В самый нужный момент появляется Волшебник, который решает проблему с помощью мыльных пузырей», — отмечают в анонсе.

В театре оперы и балета пройдет балет для детей «Три поросенка».

из Интернета
Фото из Интернета. В театре покажут "Трех поросят"
«Сказка-балет «Три поросенка» наполнена забавной выдумкой и юмором. Увлекательный и вместе с тем поучительный спектакль заставляет весело смеяться и серьезно задуматься о том, что дружба и добро творят настоящие чудеса!» — отметили в театре.

Может заинтересовать детей и выставка в музее изобразительных искусств имени Айтиева ART-проект «Диалог цивилизаций: Восток — Запад». Она подготовлена учащимися школ и «представляет видение подрастающего поколения возможностей Великого шелкового пути в межкультурной коммуникации восточной и западной цивилизаций». Посмотреть экспозицию можно с 22 по 24 марта.

Лед и танцы

из Интернета
Фото из Интернета. Балет на льду для бишкекчан в новинку
Можно посетить во время каникул не совсем обычное для бишкекчан представления московского театра на льду COLOR ICE.

«Программа выстроена так, что интересна как детям, так и взрослым. Профессиональные танцы на льду, трюковые цирковые номера и изящный балет на льду. Все это создает настоящее современное шоу на льду. Шикарные декорации и фантастическое световое оформление со спецэффектами», — обещают организаторы.

Артисты театра — мастера фигурного катания, призеры чемпионатов Европы и России.

Пусть меня научат

В свободное время от учебы время можно посетить мастер-классы, которых в столице много.

В художественной студии при «Галерее М» пройдут однодневные мастер-классы живописцев Таланта Огобаева и Константина Шкурпелы (24 и 31 марта), в которых может участвовать любой желающий, независимо от уровня подготовки.

«С каждым участником будет индивидуальная работа, ему уделят достаточно времени и внимания для достижения поставленного результата», — отмечают организаторы.

Весело и с пользой провести каникулы предлагают в «Центре Дополнительного образования ADRA» — сделать своими руками глиняный сосуд на гончарном круге. «Получасовой индивидуальный урок для вашего ребенка, после которого ребенок унесет с собой свой глиняное произведение и незабываемые ощущения», — обещают организаторы.

Можно посетить и мастер-класс по квиллингу — занимательному ручному творчеству из бумаги для детей и взрослых.

«Помимо получения эстетического наслаждения, человек развивает творческое мышление, терпение, усидчивость, аккуратность, мелкую моторику рук. Бумага материал доступный каждому. Она дает большой простор для творчества, возможность ощутить себя художником — безгранично творческим человеком», — отмечают организаторы.

Ощути себя в «Хогвартсе»

Фото из Интернета. Почувствуй себя настоящим волшебником

«Гарри Поттер» — квест в реальности по мотивам саги Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Организаторы уверяют, что в игре много отсылок к книгам, но незнание сюжета и некоторых деталей не станет помехой в прохождении квеста.

«Все мы хоть раз мечтали иметь какую-нибудь суперспособность или обладать магией! Но все это осталось лишь в детских мечтах. Мы предлагаем забыть на час о скучной реальности и почувствовать себя настоящим волшебником! Настоящая магия, заклинания, уроки зельеварения...» — обещают устроители квеста.

Полезное с приятным

Увидеть работу законов физики, астрономии и других естественных наук можно в Детском научном центре «ДНК», на территории которого представлено более 30 экспонатов, которые можно и нужно трогать.

«В центре находится мастерская, в которой проходят прикладные и научные мастер-классы, здесь можно научиться живописи, росписи по керамике и гончарному мастерству, смастерить робота, научиться валять войлок! Все мастер-классы обязательно содержат научную составляющую», — отмечают организаторы.

А можно провести там и все каникулы — в специальном научном лагере. Каждый день посвящен одной из естественных наук, мастер-классы, спортивные мероприятия, кружки по интересам, игры, конкурсы, тематические дни веселья и многое другое в научном стиле, выезды в другие музеи, в горы, на страусиную ферму и в зоопарк.

из Интернета
Фото из Интернета. На манеже тигры
В столице продолжаются гастроли цирка Юрия Никулина.

Тигры, невероятные артисты цирка Никулина и клоуны в цирковом шоу династии Багдасаровых — «Планета 13»! Гастроли продлятся до 8 апреля.
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