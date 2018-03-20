Мобильная группа пока не справляется со стихийной торговлей на Ошском рынке

Ленинская райадминистрация создала мобильную группу по ликвидации незаконной торговли на территории Ошского рынка и вокруг него.

В составе группы — представители налоговых и правоохранительных органов, Центра госсанэпиднадзора, Санитарно-экологической инспекции, Управления ветеринарной и фитосанитарной безопасности, Департамента лекарственного обеспечения, Управления землепользования и строительства, а также представители муниципальной администрации.

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«Мы в основном проводим профилактическую работу. Сотрудники администрации и милиции выходят на место практически через день. Сократилось ли за это время число стихийщиков? В дни проверок их становится гораздо меньше. Но как только мы уходим, они снова возвращаются. Такая ситуация не только на Ошском рынке, но и на других базарах. Это связано с социальным положением граждан. Многие ссылаются на отсутствие работы, а семьи надо кормить, детей воспитывать», — рассказали ИА «24.kg» в Ленинской райдминистрации.

«В Советском Союзе была статья за спекуляцию, даже уголовные дела возбуждались. У нас же зачастую проводятся только профилактические беседы, а штраф наложить может только налоговая инспекция. Чтобы сократить масштабы стихийной торговли, нужно принимать кардинальные меры: должны быть большие штрафы или административная ответственность от 5 до 15 суток», — добавили в администрации.

Напомним, Ошский пожар в 2018 году горел дважды — 30 января и 5 марта. Патенты оказались не у всех пострадавших торговцев, отчисления в Соцфонд они также не производили.