Чтобы подсчитать, сколько угля имеется на ТЭЦ, потратят 426 тысяч сомов

Чтобы подсчитать, сколько угля на данный момент имеется на ТЭЦ, потратят 426 тысяч сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

ТЭЦ Бишкека объявила тендер на закупку услуг по топографической съемке в масштабе 1 : 500 для определения объема угля на складе.

В техзадании указано, что объем угля на складах ТЭЦ определяется один раз в квартал или по требованию заказчика.

Известно, что 426 тысяч сомов на геодезическую съемку угольного склада общей площадью 45,6 гектара заложены в бизнес-плане на 2018 год.