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Общество

Мавлян Аскарбеков подал еще одно заявление в Конституционную палату

Гражданский активист Мавлян Аскарбеков подал еще одно заявление в Конституционную палату. Предыдущее, отметим, КП КР отказалась рассматривать.

Мавлян Аскарбеков считает, что суд не соблюдает правило состязательности сторон, что, по его мнению, является нарушением его конституционных прав как обвиняемого.

«Конституционная палата превысила полномочия, не приняв к рассмотрению наше первое заявление. Нам сказали в канцелярии, что судейская коллегия КП КР в течение месяца должна решить, принимать заявление в производство или нет. Но месяца не прошло. Мы также обжаловали решение палаты», — сказал Мавлян Аскарбеков.

Мавляна Аскарбекова обвиняют в публичных призывах к захвату власти. Активист назвал обвинения надуманными. Процесс по его уголовному делу приостановлен. 
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