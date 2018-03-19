20 марта: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00–17.00 — улицы Карасаева, Жукеева-Пудовкина, переулки Уфимский, Гранитный, жилмассив «Ак-Бата»;

9.30-17.00 — жилмассив «Учкун»;

10.00-17.00 — жилмассивы «Келечек» (11-13-я улицы), «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Кызыл-Адыр, Набережная), улицы Бельская, Рабочая;

9.00–18.00 — улицы Осипенко, Тюменская, Подольская, Волоколамская, переулок Кемеровский;

14.00-16.00 — улица Кожобергенова.

В Чуйской области:

9.00–17.00 — жилмассив «Умут», села Байтик (улицы Ала-Арчинская, Тулебердиева, Джантошева, Эшмамбет уулу, Береговая, Суюнбаева, Раимбекова, Колхозная, переулок Таласский), Таш-Добо (улица Средняя), Ленинское (улицы Речная, Коммунарская, Алма-Атинская, Набережная, Прохладная), Аламудун (улицы Алма-Атинская, Пионерская, Набережная), Лебединовка (улицы Чуйская, Набережная, Манаса, Нарынская, Лермонтова, вдоль БЧК, жилмассив «28 га»), Кыз-Моло (улица Пионерская, жилой массив), Александровка (улица Масанчина), Кош-Тобо (улица Школьная), Сретенка (улица Крупской), Люксембург (улица Советская), город Кант (улицы Токтогула, Октябрьская);

10.00-15.00 — села Кун-Туу (улицы Спортивная, Правды, Школьная, Исмаила, Сейдесембаева, 60 лет Киргизии, тупики Момунжанова, Южный), Джал (улицы Сатке, Интернациональная), Шалта (улица Калмырза, кошары), Чон-Джар (улица Термечикова), Алмалуу, Ичке-Суу, Норус, Нижний Ичке-Суу, Уч-Эмчек, Тогуз-Булак.

В Иссык-Кульской области:

8.00–17.00 — села Липенка, Ирдык, Ичке-Булун, Кытай, Конкина, Богатыровка.



В Ошской области: