Как кыргызстанцы превратились в австрийских псевдоинвесторов

В сентябре 2017 года в отношении руководителей ЗАО «Транс Азия Экспресс» возбуждено уголовное дело о хищении в особо крупном размере. Разборки частные, по большому счету, не государственного масштаба и не угрожающие национальным интересам страны, но Государственный комитет национальной безопасности посчитал своим долгом вмешаться, провести обыски и допросы с пристрастием.

Поводом послужило заявление от австрийской компании T&F Trade & Finance Ges.m.b.H, которая утверждает, что действия ее кыргызских партнеров неправомочны. На самом же деле за австрийскими инвесторами скрываются такие же кыргызстанцы, правда, уже бывшие.

Кыргызские австрийцы

Одним из акционеров в ЗАО «Транс Азия Экспресс» является австрийская компания T&F Trade & Finance Ges.m.b.H. За ней стоят не солидные европейские бизнесмены, а наши бывшие соотечественники — братья Толстуновы, Василий и Сергей, в свое время покинувшие Кыргызстан и осевшие в Европе.

В 2015 году, дорожки бывших партнеров вроде бы разошлись, пока австрийцы не предъявили своим кыргызским партнерам претензию о выплате якобы ранее вложенных в ЗАО «Транс Азия Экспресс» денег. Речь шла о $600 тысячах. При этом австрийские предприниматели забыли, что в ЗАО «Транс Азия Экспресс» они ничего не вкладывали.

Кто ведет нечестный бизнес

В процессе построения своего бизнеса братья Толстуновы были замечены в ряде судебных процессов.

В 2000 году две итальянские компании GAMA и ITI S.P.A. («Итальянские технологии и инновации») заключили договор купли-продажи акций ЗАО «Компания Манас Менеджмент». GAMA заплатила за передаваемые акции $446 тысяч. Однако ITI S.P.A., получив деньги, акции не передала.

Примечательно то, что одними из совладельцев ITI S.P.A. на тот момент были братья Толстуновы.

В 2008 году ОсОО Aircraft Petrol Management, специализирующееся на поставках авиационного топлива в аэропорту «Манас», заправляло воздушные судна OCEAN AIRLINES.

В этом деле опять не обошлось без австрийцев. Авиакомпанию OCEAN AIRLINES, в нашу страну привела австрийская компания FINREP Handels Ges.m.b.H. На протяжении нескольких месяцев OCEAN AIRLINES получала топливо, но оплату не производила. Гарантом и поручителем выступала FINREP Handel Ges.m.b.H. В конечном итоге, авиакомпания OCEAN AIRLINES за топливо так и не рассчиталась, а ущерб в $2,3 миллиона никто из них не возместил.

Владельцами и управляющими FINREP Handels Ges.m.b.H. являлись братья Толстуновы.

В 2009 году братья Толстуновы решили, что лучшая защита — это нападение. Несмотря на то, что имели обязательства и долг в размере $2,3 миллиона перед Aircraft Petrol Management, подали иск на $3,1 миллиона, но суд проиграли.

Братья Толстуновы успели засветиться и в России. В 2010 году российская компания ОАО «Донской табак» обратилась в межрайонный суд города Бишкек о взыскании с FINREP Handels Ges.m.b.H. $2,3 миллиона. Коммерческий Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ встал на сторону «Донского табака», но Толстуновы отказались исполнять его решение и возмещать ущерб.

Зная законность всех требований ОАО «Донской табак» и что решение российского суда будет не в их пользу, Толстуновы в спешном порядке передают принадлежащие компании FINREP Handels Ges.m.b.H акции ЗАО «Компания Манас Менеджмент» своей же австрийской компании M.T.F.C. Investitionsprojektenwicklungs Ges.m.b.H.

В 2012 году ОАО «Донской табак» вновь обратилось в межрайонный суд Бишкека с заявлением о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Согласно материалам дела, Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении компании FINREP Handels Ges.m.b.H. и ее должностных лиц по факту злостного уклонения от исполнения решения Коммерческого Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ.

Обман, еще обман

На этом приключения австрийцев в Кыргызстане не заканчиваются. По данным Министерства юстиции КР, учредителем ОсОО «Кыртелсат» является T&F Trade & Finance Ges.m.b.H. Управляет компанией Николай Николаевич Дворцов. У него есть брат Александр Дворцов, который, в свою очередь, возглавляет юридический департамент в австрийских компаниях FINREP Handels Ges.m.b.H, T&F Trade&Finance Ges.m.b.H, а также числится директором в M.T.F.C. Investitionsprojektenwicklungs Ges.m.b.Hю, то есть во всех компаниях братьев Толстуновых.

Ранее бизнесом, которым в настоящее время занимается ОсОО «Кыртелсат», занималась другая компания под названием «Мобильные сети». Компания по приему мобильных платежей на рынке Кыргызстана была довольно известная и преуспевающая, но в какой-то момент она просто исчезла. В 2010 году она прекратила свою деятельность, все активы перешли братьям Толстуновым. Но законным ли образом?

Президент разберется

И австрийские инвесторы, и кыргызские предприниматели написали письмо на имя президента КР. Ранее возбужденное ГКНБ уголовное дело передали в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями. Благо ГСБЭП признала, что никакого состава преступления со стороны управляющих ЗАО «Транс Азия Экспресс» не было и национальной безопасности их деятельность не угрожает. Австрийские инвесторы, если им того хочется, могут защищать свои права в суде в гражданско-правовом порядке.

Однако на Совете безопасности Сооронбай Жээнбеков заявил, что нужно пересмотреть уголовные дела, возбужденные по должностным преступлениям, в том числе связанные с коррупцией.

Этим умело и воспользовались наши австрийские псевдоинвесторы, которые якобы пострадали от бесчинства кыргызской бизнесмафии, и попросили главу Кыргызстана защитить их деловое имя. Но кто в этой истории пострадавшая сторона и от кого еще нужно защищаться, вопрос спорный.