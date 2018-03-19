С 20 марта милиция Кыргызстана переходит на усиленный режим работы

С 20 марта личный состав подразделений органов внутренних дел МВД будет переведен на повышенную степень боевой готовности, то есть организовывается круглосуточное несение службы с обязательным привлечением добровольных народных дружин, сообщили в ведомстве.

По их данным, под усиленную охрану возьмут особо важные и стратегические объекты, объекты жизнеобеспечения и жизнедеятельности.



Особое внимание уделят обеспечению безопасности на площадях, в скверах, парках Бишкека и Оша, на прилегающих к ним территориях, в жилых массивах, а также во время праздничных мероприятий в областных, районных центрах, айыльных округах и населенных пунктах республики.

МВД просит граждан проявлять бдительность и с пониманием отнестись к мерам безопасности и пропускному режиму.