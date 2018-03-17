Отдельного урока по финграмотности в школах не будет

«Отдельного предмета по финансовой грамотности в школах Кыргызстана, скорее всего, не будет», — заявила накануне министр образования Гульмира Кудайбердиева, выступая на презентации доклада Всемирного банка об образовании.

По ее словам, сейчас уроки финансовой грамотности проводятся в школах в рамках сотрудничества Национального банка с международными финансовыми организациями. Введение же подобных уроков на постоянной основе во всех школах республики возможно в рамках пересмотра базисного учебного плана, который есть сейчас.

«Мы совместно с Национальным банком сейчас изучаем этот вопрос. Скорее всего, отдельного предмета по финграмотности не будет. Возможна интеграция в другие предметы. Но вопрос этот будет обязательно обсуждаться и решаться, потому что финансовая грамотность — важная составляющая гармоничного развития детей», — отметила Гульмира Кудайбердиева.

В свою очередь ведущий экономист Всемирного банка Халси Роджерс уверен, что больше внимания нужно уделять развитию математических способностей. Обычные математические навыки помогут в вопросе финансовой грамотности.

В этом вопросе нужна комбинация финграмотности с математикой, критическим мышлением и коммуникацией. Без базовых знаний финансовая информация просто не будет восприниматься. Халси Роджерс

Напомним, что Министерство образования пересматривает базисный учебный план. В ведомстве уже определились, какие предметы школьники должны будут учить обязательно. Это родной, государственный и иностранный языки, математика, информатика и предметы естественно-научного цикла.