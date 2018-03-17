12:18
USD 68.27
EUR 84.11
RUB 1.19
Общество

Отдельного урока по финграмотности в школах не будет

«Отдельного предмета по финансовой грамотности в школах Кыргызстана, скорее всего, не будет», — заявила накануне министр образования Гульмира Кудайбердиева, выступая на презентации доклада Всемирного банка об образовании.

По ее словам, сейчас уроки финансовой грамотности проводятся в школах в рамках сотрудничества Национального банка с международными финансовыми организациями. Введение же подобных уроков на постоянной основе во всех школах республики возможно в рамках пересмотра базисного учебного плана, который есть сейчас.

«Мы совместно с Национальным банком сейчас изучаем этот вопрос. Скорее всего, отдельного предмета по финграмотности не будет. Возможна интеграция в другие предметы. Но вопрос этот будет обязательно обсуждаться и решаться, потому что финансовая грамотность — важная составляющая гармоничного развития детей», — отметила Гульмира Кудайбердиева.

В свою очередь ведущий экономист Всемирного банка Халси Роджерс уверен, что больше внимания нужно уделять развитию математических способностей. Обычные математические навыки помогут в вопросе финансовой грамотности.

В этом вопросе нужна комбинация финграмотности с математикой, критическим мышлением и коммуникацией. Без базовых знаний финансовая информация просто не будет восприниматься.

Халси Роджерс

Напомним, что Министерство образования пересматривает базисный учебный план. В ведомстве уже определились, какие предметы школьники должны будут учить обязательно. Это родной, государственный и иностранный языки, математика, информатика и предметы естественно-научного цикла.
Ссылка:
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
Министр образования рассказала, какие предметы станут в школе главными
В Минобразе определились с датой участия Кыргызстана в PISA
Школы Бишкека с трудом прошли аккредитацию, несмотря на низкие требования
Министерство образования готовится выпустить более 3 миллионов новых учебников
Денежные вопросы имеют значение. В Кыргызстане стартовала Неделя денег
Руководители Минобразования не хотят бороться с причинами коррупции
Выходные не для всех. Школьные учителя будут работать 9 и 10 марта
Пятидневка в школах девятиклассников не касается
Общественный фонд при Минобразования займется сбором денег за аренду учебников
Злополучный ПИН. Зачем в школах продолжают его требовать
Популярные новости
Мэрия Бишкека вернулась к&nbsp;идее переименовать проспект Чуй. Вы&nbsp;поддержите? Мэрия Бишкека вернулась к идее переименовать проспект Чуй. Вы поддержите?
Как переоформить машину, купленную в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;доверенности Как переоформить машину, купленную в Кыргызстане по доверенности
«Умный город». Определена дата переоформления автомашин по льготной цене «Умный город». Определена дата переоформления автомашин по льготной цене
Бизнесмены, задержанные на&nbsp;&laquo;Дордое&raquo;, оказались сыновьями известного адвоката Бизнесмены, задержанные на «Дордое», оказались сыновьями известного адвоката
Бизнес
Максимальная скорость 4G&nbsp;с&nbsp;интернет-пакетами &laquo;День-Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom Максимальная скорость 4G с интернет-пакетами «День-Ночь» от MegaCom
O!TV увеличил список рейтинговых каналов до&nbsp;140! O!TV увеличил список рейтинговых каналов до 140!
Любимая, пунктуальная, динамичная. В&nbsp;Кыргызстане выбрали лучшие авиакомпании Любимая, пунктуальная, динамичная. В Кыргызстане выбрали лучшие авиакомпании
Безлимитный Интернет и&nbsp;бесплатные звонки&nbsp;&mdash; теперь в&nbsp;подарок! Безлимитный Интернет и бесплатные звонки — теперь в подарок!