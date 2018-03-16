16:44
USD 68.20
EUR 84.32
RUB 1.20
Общество

Обвинения чиновников в недоработке. Вице-мэр объяснил, почему не будет судиться

Вице-мэр Бишкека Эркинбек Исаев не намерен подавать в суд на экс-руководителя группы реализации проекта «Улучшение системы управления твердыми отходами» Альмиру Гинятуллину. Об этом он сегодня сообщил журналистам.

Читайте по теме
Новая свалка в Бишкеке под вопросом. Президента просят взять на контроль

Ранее Альмира Гинятуллина обратилась к президенту страны с просьбой взять под контроль ситуацию с мусорным полигоном. По ее словам, постоянные проволочки мэрии приведут к выплатам штрафов и увеличат суммы выплат по кредиту ЕБРР.

«Я человек по своей натуре не конфликтный, мне важнее сосредоточиться на практической реализации проекта, нежели вступать в какие-то перепалки, а тем более подавать в суд. Насколько мне известно, сейчас идет судебное разбирательство между экс-руководителем группы проекта Альмирой Гинятуллиной и ее работодателем — Бишкекским мусорным полигоном», — сказал Эркинбек Исаков.

На строительство нового мусорного полигона ЕБРР выделил 22 миллиона евро в виде кредита и гранта. На эти деньги столичные власти должны были построить мусоросортировочный завод и новый санитарный полигон, а также рекультивировать старую свалку.

«Проект для нашей страны новый. Естественно, возникают сложности. Для согласования земельного участка для нового полигона потребовалось восстанавливать архивные документы, часть территории полигона расположена на территории города, а часть в Аламудунском районе. Сознательно проект никто не задерживал, много возникает сложностей с адаптацией европейских стандартов к нашим», — ранее пояснил Эркинбек Исаков.
Ссылка:
просмотров: 196
Версия для печати
Материалы по теме
Жизнь на мусорной свалке. Как мэрия Бишкека помогает тем, кто там оказался
Мусорный полигон Бишкека. Вице-мэр о том, как будем рассчитываться с кредитом
Мусорный полигон Бишкека. В мэрии рассказали, почему он еще не заработал
Новая свалка в Бишкеке под вопросом. Президента просят взять на контроль
Свалки в Балыкчи нет. Чиновники готовятся встретить первых туристов
Тендер на строительство мусоросортировочного завода в Бишкеке проведут в 2018-м
Новый мусорный полигон в Бишкеке. На что потратили деньги ЕБРР
Новый мусорный полигон. Мэрия бойкотирует проект и не хочет объяснять почему
Мусорный полигон в Бишкеке закрывается. Новый построим
Мэр Чолпон-Аты стал фигурантом уголовного дела
Популярные новости
Мэрия Бишкека вернулась к&nbsp;идее переименовать проспект Чуй. Вы&nbsp;поддержите? Мэрия Бишкека вернулась к идее переименовать проспект Чуй. Вы поддержите?
Как переоформить машину, купленную в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;доверенности Как переоформить машину, купленную в Кыргызстане по доверенности
Бизнесмены, задержанные на&nbsp;&laquo;Дордое&raquo;, оказались сыновьями известного адвоката Бизнесмены, задержанные на «Дордое», оказались сыновьями известного адвоката
«Умный город». Определена дата переоформления автомашин по льготной цене «Умный город». Определена дата переоформления автомашин по льготной цене
Бизнес
Максимальная скорость 4G&nbsp;с&nbsp;интернет-пакетами &laquo;День-Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom Максимальная скорость 4G с интернет-пакетами «День-Ночь» от MegaCom
O!TV увеличил список рейтинговых каналов до&nbsp;140! O!TV увеличил список рейтинговых каналов до 140!
Любимая, пунктуальная, динамичная. В&nbsp;Кыргызстане выбрали лучшие авиакомпании Любимая, пунктуальная, динамичная. В Кыргызстане выбрали лучшие авиакомпании
Безлимитный Интернет и&nbsp;бесплатные звонки&nbsp;&mdash; теперь в&nbsp;подарок! Безлимитный Интернет и бесплатные звонки — теперь в подарок!