Обвинения чиновников в недоработке. Вице-мэр объяснил, почему не будет судиться

Вице-мэр Бишкека Эркинбек Исаев не намерен подавать в суд на экс-руководителя группы реализации проекта «Улучшение системы управления твердыми отходами» Альмиру Гинятуллину. Об этом он сегодня сообщил журналистам.

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Ранее Альмира Гинятуллина обратилась к президенту страны с просьбой взять под контроль ситуацию с мусорным полигоном. По ее словам, постоянные проволочки мэрии приведут к выплатам штрафов и увеличат суммы выплат по кредиту ЕБРР.

«Я человек по своей натуре не конфликтный, мне важнее сосредоточиться на практической реализации проекта, нежели вступать в какие-то перепалки, а тем более подавать в суд. Насколько мне известно, сейчас идет судебное разбирательство между экс-руководителем группы проекта Альмирой Гинятуллиной и ее работодателем — Бишкекским мусорным полигоном», — сказал Эркинбек Исаков.

На строительство нового мусорного полигона ЕБРР выделил 22 миллиона евро в виде кредита и гранта. На эти деньги столичные власти должны были построить мусоросортировочный завод и новый санитарный полигон, а также рекультивировать старую свалку.

«Проект для нашей страны новый. Естественно, возникают сложности. Для согласования земельного участка для нового полигона потребовалось восстанавливать архивные документы, часть территории полигона расположена на территории города, а часть в Аламудунском районе. Сознательно проект никто не задерживал, много возникает сложностей с адаптацией европейских стандартов к нашим», — ранее пояснил Эркинбек Исаков.