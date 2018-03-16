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Общество

Сяо Цинхуа: Китай хочет развиваться вместе с соседями

«Во внешней политике у Китая нет корыстных целей», — заявил посол Китая в Кыргызстане Сяо Цинхуа на встрече с представителями СМИ КР.

Он отметил, что Китайская Народная Республика является крупным экономическим партнером Кыргызстана. С 1995 года Китай инвестировал в Кыргызстан около $2,5 миллиарда, а сумма кредитов составила $2 миллиарда.

«Мы сотрудничаем в сфере транспорта, энергетики, в образовательной и социальной сферах. Завершили вместе энергетические и дорожные проекты. Китай также поддерживает строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, которая откроет Кыргызстану транзитные возможности. Китай хочет развиваться вместе с соседями», — заявил посол.

По словам дипломата, соседняя страна приветствует участие Кыргызстана в региональных организациях.

«В 2018 году саммит ШОС пройдет в Пекине. Шанхайскую организацию сотрудничества Кыргызстан и Китай подняли вместе», — отметил Сяо Цинхуа.
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